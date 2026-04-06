Usprkos blagdanu, neke trgovine danas ipak rade. Evo gdje možete u kupovinu

Zeljko Lukunic/PIXSELL
Večernji.hr
06.04.2026.
u 08:00

Blagdanski režim rada ne odnosi se samo na supermarkete, već i na velike trgovačke centre i drogerije. Ljubitelji kupovine morat će se strpjeti jer će svi veći šoping centri u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku biti zatvoreni, ali danas je situacija je nešto složenija

Iako većina trgovina danas ipak neće otvoriti svoja vrata, pojedini su se trgovački lanci odlučili na skraćeno radno vrijeme s obzirom na Uskrsni ponedjeljak.Stoga je ključno organizirati se na vrijeme i izbjeći nepotreban stres. Kada je riječ o najvećim trgovačkim lancima, njihova je politika za blagdane prilično usklađena i ne ostavlja puno prostora za improvizaciju.

Trgovački divovi poput Konzuma, Lidla i Kauflanda potvrdili su da će njihove poslovnice diljem Hrvatske biti u potpunosti zatvorene i danas. Iz Konzuma su dodatno naglasili kako tijekom ta neće raditi ni njihov webshop, što znači da se i internetske narudžbe moraju isplanirati unaprijed. Eurospin se također pridržava pravila o neradnom Uskrsu što uključuje i Uskrsni ponedjeljak.

Situacija je nešto drugačija te postoji mogućnost da će pojedine Sparove trgovine danas otvoriti svoja vrata, ali uz značajno skraćeno radno vrijeme, najčešće od 8 do 14 sati. Budući da će odluka ovisiti o pojedinoj lokaciji, iz Spara kupcima savjetuju da prije polaska obavezno provjere točan raspored na njihovim službenim stranicama. Istu politiku primjenjuju i Plodine te Tommy pa je za ponedjeljak najavljen prilagođen raspored koji će se razlikovati od prodavaonice do prodavaonice.

Blagdanski režim rada ne odnosi se samo na supermarkete, već i na velike trgovačke centre i drogerije. Ljubitelji kupovine morat će se strpjeti jer će svi veći šoping centri u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku biti zatvoreni, ali danas je situacija je nešto složenija. Dok će velika većina trgovina unutar centara i dalje biti zatvorena, neki sadržaji poput kina, kafića, restorana ili kuglana mogli bi raditi po prilagođenom rasporedu. Primjerice, uprava osječke Portanove već je objavila da, iako trgovine neće raditi ni u nedjelju ni u ponedjeljak, posjetitelji će moći koristiti usluge kina i nekih drugih zabavnih sadržaja.

Ova se praksa odnosi i na drogerije poput dm-a, Müllera i Bipe. Danas bi neke poslovnice, pogotovo one unutar trgovačkih centara, mogle biti otvorene skraćeno. Što se tiče specijaliziranih trgovina poput Pevexa ili Emmezete, prema dosadašnjim iskustvima, i one su zatvorene i danas. Tek pokoja manja, kvartovska trgovina u privatnom vlasništvu mogla bi otvoriti vrata na nekoliko sati u ponedjeljak, no to će biti prava rijetkost i na to se ne treba oslanjati. Jedine iznimke u nekim gradovima mogle bi biti prodavaonice smještene na prometnim čvorištima poput autobusnih i željezničkih kolodvora, koje ponekad rade pod posebnim dozvolama. 

Splićanka zgrožena paprenim ciframa u cvjećarnici: 'Za 30 eura ne možete dobiti ništa'
*uz korištenje AI-ja

