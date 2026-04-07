Planirate kupnju auta? Ovo su najbolji mjeseci za to, možete uštedjeti poveću svotu novca

Kupnja novog automobila značajna je investicija, zbog čega cijeli proces prate brojni mitovi i praznovjerja. Neki kupci vjeruju da će postići bolju cijenu ako u salon dođu u određenoj odjeći ili izgovore "čarobnu" frazu, no jedina strategija koja dokazano donosi uštedu odnosi se na odabir pravog trenutka za kupnju. Planirate li nabavu novog limenog ljubimca, strpljenje i poznavanje prodajnih ciklusa autoindustrije mogu značiti razliku između preplaćivanja vozila i postizanja dogovora na kojem će vam zavidjeti i prijatelji i obitelj. Najvažnije pravilo, koje vrijedi uvijek, jest da potragu započnete puno prije nego što vam automobil postane nužda. Kada prodavač osjeti da ste u žurbi, vaša pregovaračka moć drastično opada, a vi ste prisiljeni pristati na kompromise oko cijene, boje ili opreme.

Ako postoji zlatni mjesec za lovce na popuste, onda je to prosinac. Krajem godine auto-kuće i njihovi prodavači nalaze se pod golemim pritiskom da ispune godišnje prodajne ciljeve. Ti ciljevi nisu samo stvar prestiža, već su izravno vezani uz izdašne bonuse koje proizvođači isplaćuju dilerima. Ispunjavanje godišnje kvote može značiti razliku od nekoliko desetaka tisuća eura bonusa za salon, zbog čega su u prosincu spremni prodati automobil s minimalnom zaradom, a ponekad čak i s gubitkom. Jedan prodani automobil koji im osigurava prelazak magične brojke vrijedi im puno više od marže na tom konkretnom vozilu. Zato su posljednji dani prosinca idealna prilika za kupce koji su spremni na pregovore.

Odmah nakon blagdanske groznice slijedi razdoblje zatišja koje kupcima također ide na ruku. Siječanj i veljača tradicionalno su mjeseci s najnižom potražnjom. Saloni su poluprazni, telefoni rijetko zvone, a prodavači imaju puno više vremena posvetiti se svakom potencijalnom klijentu. U tom periodu dileri su posebno motivirani riješiti se preostalih modela iz prethodne godine koji su s prvim siječnja i službeno postali "godinu dana stariji". Iako se radi o potpuno novim vozilima, njihova vrijednost u knjigama pada, a dilerima zauzimaju dragocjeni prostor koji im je potreban za nadolazeće isporuke novih modela. To stvara savršenu priliku za kupce da dobiju značajan popust na vozilo koje je tehnički identično onome proizvedenom samo nekoliko tjedana kasnije.

Jedan od najpovoljnijih perioda za kupnju je i vrijeme smjene modelskih godina, koje se najčešće događa krajem ljeta i početkom jeseni. Proizvođači automobila obično u kolovozu, rujnu i listopadu počinju u salone slati redizajnirane ili potpuno nove generacije svojih modela. U tom trenutku, modeli na zalihama postaju "stari", iako se radi o novim vozilima koja su do jučer bila aktualna. Kako bi oslobodili prostor i potaknuli prodaju, dileri su prisiljeni nuditi značajne popuste koji se mogu kretati između deset i petnaest posto. Ako vam najnovija tehnologija ili sitne estetske promjene nisu presudne, kupnja odlaznog modela predstavlja jednu od najpametnijih odluka koju možete donijeti.

Osim godišnjih ciljeva, prodajni timovi imaju i mjesečne te kvartalne kvote koje moraju ispuniti. Zbog toga su posljednja tri do četiri radna dana u mjesecu, a posebno na kraju kvartala (ožujak, lipanj, rujan), odlično vrijeme za posjet salonu. Pritisak raste, a prodavači su skloniji odobriti dodatni popust kako bi zaključili prodaju. Međutim, neka istraživanja pokazuju i pomalo neočekivanu strategiju: ponekad je najbolji trenutak za kupnju u prva dva dana novog mjeseca. Razlog je jednostavan – mnogi proizvođači daju dilerima nekoliko dana "lufta" da prodaju iz prethodnog mjeseca prijave u izvještaj. Ako dođete zadnjeg dana u mjesecu, prodavač možda još nije očajan, ali prvog ili drugog u novom mjesecu vaša kupnja može biti upravo onaj posao koji mu je nedostajao za ostvarenje cilja i bonusa.

Iako većina ljudi u kupnju automobila ide vikendom, to je ujedno i najgore vrijeme za pregovore. Subotom su saloni prepuni, prodavači su rastrgani na sve strane i imaju malo vremena i motivacije za cjenkanje. Pametniji potez je posjetiti salon početkom tjedna. Ponedjeljak i utorak su najmirniji dani, što vam daje punu pažnju prodavača. U opuštenijoj atmosferi lakše je postavljati pitanja, otići na probnu vožnju bez žurbe i, najvažnije, mirno pregovarati o cijeni. Manja gužva znači i manje čekanja u financijskom odjelu, pa cijeli proces možete završiti brže i s boljim ishodom.

Potražnja za određenim tipovima vozila uvelike ovisi o godišnjem dobu, a pametan kupac to može iskoristiti. Tražite li kabriolet, najbolje vrijeme za kupnju je usred zime, od studenog do siječnja, kada je potražnja za njima gotovo nikakva i cijene su najniže. Suprotno tome, SUV vozila i modele s pogonom na sve kotače najpovoljnije je kupovati ljeti. Čim padnu prve kiše i snijeg, potražnja za njima raste, a s njom i cijene. Također, pratite i posebne prodajne akcije koje su u Hrvatskoj česte u proljeće, kada dileri tradicionalno nude "sajamske popuste" iako pravih sajmova više nema, ili akcije poput besplatnih zimskih guma i kasko osiguranja. Najveći popusti u pravilu se ostvaruju na vozila s lagera, odnosno ona koja su već proizvedena i nalaze se u salonu ili na skladištu. Što automobil duže stoji, to je veća želja dilera da ga se riješi, a vaša prilika za uštedu veća.

*uz korištenje AI-ja