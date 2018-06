Očekuju nas gužve na cestama - evo kad je najbolje putovati

Niska gustoća prometa vozače u oba smjera - iz kontinentalne Hrvatske prema jadranskoj obali i iz smjera obale prema unutrašnjosti - očekuje danas te sutra do 14 sati. Nakon 14 sati gustoća prometa prema turističkim bi odredištima trebala biti povećana. Dan kasnije, u petak, razdoblje od 7 do 14 sati nikako nije preporučljivo za putovanje jer će tada, s obzirom da je Dan antifašističke borbe državni praznik, gužve na cestama biti najveće - u smjeru prema turističkim odredištima.

Iza 14 sati pritisak na prometnice trebao bi malo popustiti, no i dalje se očekuje velika gustoća prometa. Vikend bi stoga - s prognozom ‘samo’ povećane gustoće prometa - za putovanje trebao biti bolji izbor od petka za one koji planiraju konkretnije putovanje, a ne samo produženi vikend. Vidljivo je to iz prometnog planera kojeg su za ovu turističku sezonu izradile Hrvatske autoceste.

Kako je državni praznik i u ponedjeljak 25. lipnja (Dan državnosti) očekuje se da će se vozači tada iz turističkih odredišta vraćati s produženog vikenda. U jutarnjim se satima stoga očekuje velika gužva u prometu, a od 14 do 22 sata vrlo velika, pa putovanje planirajte tako da u ovom razdoblju ne budete na cesti. Ostajete li na odmoru duže, stoga razmislite o tome da žrtvujete petak - iako je 22. lipnja neradni dan - i prema moru putujte u subotu u bitno humanijim prometnim uvjetima.

Ostatak tjedna kojeg otvara Dan državnosti u prometnom bi smislu trebao biti podjednak - povećana gustoća prometa svim danima, kako prije tako i poslije 14 sati. Crvenu značku - oznaku vrlo velike gustoće prometa - u tom je tjednu dobila tek subota (posljednja u mjesecu) i to u razdoblju od 7 do 14 sati. Već u subotu poslije 14 na prometnicama bi se trebalo malo lakše disati - uz prometnu prognozu visokog intenziteta. Posve očekivano za vikend u turističkoj sezoni. Niska gustoća prometa očekuje se u nedjelju, prvog dana srpnja, a tako bi trebalo ostati i čitav prvi tjedan toga mjeseca, u razdoblju od 14 do 22 sata.

Pametno planirajte Ne preporučuje se putovati: petak, 22. lipnja, od 7 do 14 sati ponedjeljak, 25. lipnja, od 14 do 22 sata subota, 30. lipnja, od 7 do 14 sati Preporučljivo putovati: utorak, 19. lipnja čitav dan srijeda, 20. lipnja čitav dan četvrtak, 21. lipnja od 7 do 14 sati nedjelja, 1. srpnja, čitav dan