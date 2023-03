Koje su ljetne gume najbolje, koje su najisplativije, a koje se nipošto ne preporučuju

Stiglo je proljeće i vrijeme je za laganiju obuću, pa tako automobil zahtijeva ljetne gume primjerenije za topliji dio godine. No, ne zaboravite da obveza korištenja zimske opreme na autocestama i kontinentalnim brzim cestama traje do 15. travnja. Stoga, ako do sredine travnja putujete kroz Gorski kotar ili Liku, nemojte žuriti s izmjenom pneumatika.

Oni koji imaju uskladištene još uvijek dobre ljetne gume moraju samo izabrati kad će izvršiti izmjenu, spremiti do jeseni zimske pneumatike i montirati ljetne.

A ako ovoga proljeća tražite nove ljetne gume, pokušat ćemo vam pomoći u odabiru, razlozima zbog čega uopće moramo imati dva seta guma, mogućnostima i cijenama skladištenja, kome su prikladne sve popularnije cjelogodišnje gume...

Najveće europsko testiranje guma dva puta godišnje provodi njemački autoklub ADAC, uz pomoć drugih europskih autoklubova među kojima je i naš HAK. Ove godine ADAC je proveo jubilarno, 50. testiranje ljetnih guma, koje se prvi put obavilo davne 1973. godine na Pirellijevoj testnoj stazi u mjestu Vizzola Ticino pokraj Milana. Baš kao što se tehnologija guma i vozila promijenila u posljednjih pola stoljeća, testiranje guma se također konstantno razvijalo, no jedno je ostalo nepromijenjeno – ADAC je ostao vjeran načelu ocjenjivanja ravnoteže u konačnoj ocjeni i transparentnog prikaza pojedinačnih svojstava, ali stalno preuređuje i dopunjuje kriterije ocjenjivanja. Konačna ocjena sada se formira iz dvije pojedinačne ocjene glavnih kriterija sigurnosti vožnje i ekološke ravnoteže.

Najvažniji element ostaje sigurnost vožnje na suhim i mokrim cestama uz uobičajene kriterije ispitivanja koji donosi 70 posto ukupne ocjene. Trošenje, potrošnja goriva i buka prelaze u novi glavni kriterij ekološke ravnoteže (donosi 30 posto ukupne ocjene), a dopunjen je masom gume i održivim aspektima kao što su certificiranje proizvodnje i otpadom proizvodnje. Ove su godine na obljetničkom testu iskušali i ocijenili čak 50 ljetnih guma, sve u istoj dimenziji 205/55 R16, dakle gotovo sve pneumatike koje se može kupiti na europskom tržištu. To je vrlo česta dimenzija koja se montira na kompaktne automobile poput VW Golfa i Audija A3.

Veliki test treba dati odgovore na pitanje jesu li jeftinije marke s Dalekog istoka jednako dobre ili približno dobre kao skuplji brendirani proizvodi iz Francuske, Italije, Njemačke ili Japana.

Rezultati su pokazali da je 10 guma ocijenjeno s četiri (dobar) od pet zvjezdica. To su redom pneumatici premium proizvođača Goodyear Efficient Grip Performance 2, Continental Premium Contact 6, Michelin Primacy 4+ i Bridgestone Turanza T005. Među 10 najboljih slijede vrlo visoko dva proizvođača srednjega cjenovnog razreda Nokian Tyres Wetproof i Falken ZIEX ZE310 Ecorun koji se uz osjetno nižu cijenu od premium proizvođača nameću kao "best buy" na tržištu. Odmah uz njih su još tri gume iz srednjeg cjenovnog razreda uz četiri zvjezdice Kumho Ecsta HS52, Hankook Ventus Prime4 i Nexen N´Fera Primus, a top 10 s najboljom ocjenom zatvara druga Continentalova guma na testu, Continental UltraContact.

S tri zvjezdice, odnosno ocjenom zadovoljavajuće ocijenjen je najveći broj pneumatika. Među njima su gotovo sve gume iz srednjeg cjenovnog razreda, no i dva skuplja premium proizvođača sa svojim gumama: Dunlop Sport BluResponse i Pirelli Cinturato P7 C2. U toj su skupini i Kenda Kenetica Pro KR210, Kleber Dynaxer HP4, Fulda EcoControl HP2, Toyo Proxes Comfort, Debica Presto HP 2, Sava Intensa HP2, Semperit Speed-Life 3, Firestone Roadhawk, BF Goodrich Advantage, GT Radial FE2, Esa+Tecar Spirit Pro, Barum Bravuris 5HM, Viking Protech Newgen... Dvije zvjezdice od poznatijih pneumatika zaradila je Michelinova e.Primacy, posebna guma za električna i hibridna vozila, koja je briljirala u ekološkim segmentima testiranja, no zbog lošijih rezultata na mokroj cesti dobila je samo ukupnu ocjenu dovoljan.

Upravo zbog ponašanja na mokrom kolniku sedam je testiranih guma ocijenjeno jednom zvjezdicom, odnosno ocjenom nedovoljan. Dakle, ako negdje u Hrvatskoj naletite na pneumatike Rotalla RH 01, Berlin Tires Summer UHP 1 G2, Lassa Driveways Evergreen EH 226, Riken Road Performance, DoubleCoin DC99 i Premiorri Solazo, treba imati na umu da ih stručnjaci iz ADAC-a ne preporučuju.

A gdje kupiti gume? Isplati li se kupnja kod lokalnog vulkanizera ili ćete jeftinije proći ako kupujete putem interneta, ili se opet isplati ići u Sloveniju?

Evo konkretnih primjera. Najbolje ocijenjena guma na testu, koja je za nijansu bolja od ostalih 10 koje su dobile 4 zvjezdice, Goodyear Efficient Grip Performance 2 u Vulkalu, koji uz više zagrebačkih radionica vulkanizerske poslovnice ima i u Rijeci, Osijeku, Zadru i Stankovcima, stoji 88,73 €, u Furlanu u Dobovi 89,07 eura, a na internetskoj stranici KupiGume.hr 82,76 eura.

Bridgestone 205/55 R16 T005, koja je na testu dobila četiri zvjezdice, u zagrebačkom Vulkalu košta 90,68 €, u Furlanu u Dobovi 87,32 eura, a na internetskoj stranici KupiGume.hr 86,98 eura. Kumho 205/55 R16 HS52, koja je na testu također ocijenjena s četiri zvjezdice, u Vulkalu stoji 76,25 eura, a na KupiGume.hr 68,73 eura.

Fulda 205/55 R16 Ecocontrol HP2, koja je na testu dobila tri zvjezdice, u Vulkalu stoji 67,28 eura, a na KupiGume.hr 64,98 eura. Sava Intensa HP2, ocijenjena s tri zvjezdice, u Vulkalu košta 64,35 €, u slovenskom Furlanu 59,71 eura, a na KupiGume.hr 55,97 eura.

Još jedna guma s ocjenom zadovoljavajuće, Firestone Roadhawk, u Vulkalu košta 64,35 eura, dok u Furlanu stoji 71,54 eura, a na KupiGume.hr 64,56 eura. Za gumu iz iste skupine Kleber Dynaxer HP4 u Vulkalu treba izdvojiti 62,40 eura, u Furlanu stoji 69,78 eura, a na KupiGume.hr 60,65 eura.

Dakle, kao što vidimo, cijene su za pojedine gume niže kod poznatog zagrebačkog vulkanizera Vulkala, kod nekih proizvođača najpovoljnije su kod slovenskog vulkanizera Furlan u Dobovi, a kod nekih pneumatika najviše se isplati kupiti gume na internetskoj trgovini KupiGume.hr.

No, većina cijena je vrlo slična i pitanje je isplativosti odlaska u Sloveniju, s obzirom na to da treba uračunati trošak goriva i vremena ako živite u Zagrebu. S druge strane, jedino smo kod Goodyeara u dimenziji 205/55 R16 pronašli osjetno povoljniju cijenu na internetskoj trgovini KupiGume.hr, koja se na setu od četiri gume od cijena kod vulkanizera razlikuje za 24 eura. To već izgleda isplativo. Stoga, ako želite uštedjeti, ne preostaje vam ništa drugo nego istraživati cijene guma na više mjesta za dimenziju koju tražite.

Dakako, prednost kupnje guma kod vulkanizera jest jednostavnost, s obzirom na to da odmah možete gume montirati na vozilo. Cijene montaže guma uz postavu i balans kreću se, primjerice, oko 8 eura za čelične naplatke od 15", odnosno 9 eura za istu dimenziju s aluminijskim naplatcima.

Kome se isplate cjelogodišnje gume

Sve se više vozača odlučuje za cjelogodišnje gume, što je djelomično rješenje jer takve gume nisu najbolje ni ljeti ni zimi, ali mogu biti zadovoljavajuće rješenje za one koji većinom voze u gradu, bez mnogo duljih putovanja, pogotovo u zimskim uvjetima. Kako se u, primjerice, Zagrebu klima promijenila i više nema dugotrajnijeg snijega, oni koji imaju manje gradske i srednje automobile te godišnje prelaze 10.000 do 12.000 km i znaju da neće zimi ići na dulje putovanje kroz Liku ili Gorski kotar, sve češće biraju all season pneumatike. Gotovo svaka treća guma prodana u Hrvatskoj je cjelogodišnja. Prednost je cjelogodišnjih guma to što ne morate obavljati sezonsku izmjenu, dok na kilometraži nećete mnogo uštedjeti jer otprilike dva seta cjelogodišnjih traje koliko i po set zimskih i ljetnih uz izmjene.

