Izračunali smo koliki su troškovi putovanja četveročlane obitelji na hrvatske otoke

Za mnoge nema ništa ljepše nego i u špici turističke sezone uživati na mirnoj plaži negdje daleko od vreve i gužve. Kada, primjerice, na plažama Makarske rivijere, u Crikvenici ili Medulinu zbog velikih gužvi nemate doslovno kamo staviti ručnik na plažu, a u Vodicama navečer riva izgleda kao mravinjak, na otocima, pogotovo udaljenijim poput Visa, Lastova ili Dugog otoka, takvih gužvi na plažama nema. Ali, nažalost, taj komfor i mir koji pružaju naši prelijepi otoci ima svoju cijenu. Redovito su na otocima skuplje cijene smještaja, ali i namirnica u trgovinama i jela u restoranima, a mnogo je skuplji i prijevoz do odredišta. Mnogi odustanu od otoka kad vide koliko je skuplje samo doći na odredište.

Uzeli smo za primjer da četveročlana obitelj putuje automobilom na Vis iz Zagreba autocestom i trajektom. Samo za prijevoz na odredište i kući platit će više od 2000 kuna. Konkretno, ako putuju benzincem koji troši 8 l/100 km, za benzin će potrošiti 685 kuna za gorivo u oba smjera, za cestarinu nakon sezonskog poskupljenja od Zagreba do Splita treba izdvojiti dva puta po 200 kuna, a najskuplji trošak je trajekt iz Splita do Visa koji za osobni automobil u jednom smjeru stoji 340 kuna, a po osobi 54 kune.

Dakle, četveročlanoj obitelji s automobilom u oba smjera Jadrolinija će naplatiti 1112 kuna. To se za prijevoz čini doista mnogo, pogotovo ako se usporedi s troškovima prijevoza, primjerice, četveročlane obitelji na otok Krk koji bi stajao 535 kuna, dakle četiri puta manje nego na Vis. Otuda i odgovor zbog čega su plaže na otoku Krku prepune, a u najvećim špicama kolone na Krčkom mostu protežu se na nekoliko desetaka kilometara.

Cijena trajekta do Lastova još je viša nego do Visa. Za osobni se automobil u jednom smjeru iz Splita mora izdvojiti 470 kuna, a za osobu 65 kuna. Pa još k tome ako na Lastovu želi ljetovati četveročlana obitelj iz Osijeka, koja ima još veće troškove za gorivo i cestarine od Zagrepčana, troškovi za prijevoz rastu na 3244 kune. Zaista skupo.

Na najudaljenije sjevernodalmatinske otoke ipak je s kontinenta jeftinije stići. Bliži su kopnu od najudaljenijih južnodalmatinskih otoka, pa je i cijena prijevoza trajektom znatno manja. Primjerice, iz Zadra do Dugog otoka trajekt za automobil stoji 160 kuna u jednom smjeru, a karta za osobu 30 kuna. Za četveročlanu obitelj troškovi povratnog puta automobilom iz Čakovca iznose 1532 kune.

Za neke otoke postoje i alternative, primjerice, do Hvara se automobilom može doći iz Splita i iz Drvenika. Kako vam se više isplati, gledano financijski i vremenski, ovisi o vama. Prema našoj računici, putovanje na Hvar preko Drvenika jeftinije je za skoro 500 kuna nego preko Splita. Nešto ćete dulje putovati autocestom do Makarske rivijere, ali ćete zato na trajektu provesti samo oko pola sata za razliku od plovidbe Split – Stari Grad koja traje 1,45 sati. Ali, ako idete na posjećeniji sjeverni dio otoka (Hvar, Stari Grad) treba računati i na 70-ak kilometara vožnje iz Sućurja do grada Hvara cestom koja je na jednom dijelu vrlo uska, ali i to je dio turističkog otkrivanja otoka.

Zagreb-Komiža (povratno)

gorivo: 685,44 kuna (820 km, 8 l/100 km)

cestarina: 400 kuna ( 2 x 200 kuna)

trajekt: 1112 kuna (2 x 340 kn za auto i

8 x 54 kune za osobe)

ukupno: 2197,44 kn

Zagreb-grad Krk

gorivo: 303,55 kn (372 km, 8 l/100 km)

cestarina: 154 kn (2 x 77 kn)

mostarina: 78 kn (2 x 39 kn)

ukupno: 535 kn

Osijek-Lastovo

gorivo: 1114,65 kuna (1366 km, 8 l/100 km)

cestarina: 670 kuna ( 2 x 200 kn + 2 x 135 kn)

trajekt: 1460 kuna (2x470 kn za auto i 8 x 65 kune za osobe)

ukupno: 3244,65 kn

Čakovec-Dugi otok

gorivo: 628,32 kn (770 km, 8 l/100 km)

cestarina 344 kn (2 x 134 + 2 x 38 kn)

trajekt: 560 kn (2x160 kn za auto i 8 x 30 kune za osobe)

ukupno: 1532,32 kuna

Zagreb-Hvar (Drvenik-Sućuraj)

gorivo: 793,15 kuna (972 km km, 8 l/100 km)

cestarina: 440 kuna ( 2 x 220 kuna)

trajekt: 344 kn (2x108 kn, 8x16 kn)

ukupno: 1577, 15 kn

Zagreb-Hvar (Split-Hvar)

gorivo: 685,44 kuna (820 km, 8 l/100 km)

cestarina: 400 kuna ( 2 x 200 kuna)

trajekt: 986 kuna (3x310 kn, 8x47 kn)

ukupno: 2071,44 kn

Katamaran i rent-a-car su alternativa Dakako, smanjiti troškove putovanja možete ako na otok putujete bez automobila. Ali, neki se ne žele odreći tog komfora. Alternativa može biti rent-a-car kojim se dolazi do mjesta gdje se ulazi na trajekt, pa putovanje katamaranom i unajmljivanje automobila na otoku. Zvuči komplicirano, ali svatko prema potrebama može izračunati isplati li mu se to. Nekima na otoku možda neće trebati auto, nekome će trebati nekoliko dana, a netko će ga htjeti imati stalno – njima se isplati putovati svojim automobilom. Potpuna alternativa je ljetovanje na otocima bez auta poput Biševa, Silbe ili Unija.

