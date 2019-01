Država uskoro opet časti s 80.000 kn, poticaji će se dijeliti i za punionice

Država će i ove godine poticati kupnju električnih vozila, prema vrlo sličnom, zapravo gotovo jednakom modelu kao i prošle godine, a za to je osigurano 25 milijuna kuna, potvrdili su nam iz Fonda za zaštitu okoliša. Stoga, svi oni koji lani nisu uspjeli dobiti izdašnu subvenciju za kupnju električnog automobila, motocikla ili bicikla, neka budu spremni.

Natječaj u prvom kvartalu

Jer, prema teško shvatljivoj praksi, iz Fonda za zaštitu okoliša lani su natječaj najavili dva dana prije objave, a sva su sredstva rezervirana samo nekoliko sati nakon objave. Stoga, ako razmišljate o kupnji električnog automobila, raspitajte se o njemu, razgledajte ga u salonu, obavite probnu vožnju ako je dostupna, zatražite ponudu i budite spremni.

Poziv na natječaj za građane, kao i za tvrtke, očekuje se već u prvom tromjesečju 2019. Kako nam je najavio direktor Fonda Dubravko Ponoš, ukupan iznos bit će po pojedinom pozivu nešto veći u odnosu na prošlu godinu. Kaže kako će u ovoj godini sufinanciranje biti dostupno i za postavljanje električnih punionica, koje su iznimno važan element cjelovitog razvoja održivog prometa.

Dakle, možemo očekivati da će za fizičke osobe opet biti dostupno 12 milijuna kuna, pa tko prvi njegova djevojka. Budući da se za osobni auto na struju može dobiti 80.000 kuna poticaja (ili najviše 40% vrijednosti), to je dovoljno za 150 automobila. Ali, ne moraju sva vozila koja dobiju poticaj biti automobili, jer se nude subvencije i za električne skutere, motocikale i četverocikle - do 20 000 kuna. Električni bicikli subvencioniraju se s do 5000 kuna, a ‘plug-in’ hibridi (do 50 g/km CO2) s do 40 000 kuna. Očekivano, lani je najviše, 10,5 milijuna kuna, podijeljeno za kupnju 133 električna i jednog plug-in električnog automobila, a građani su povukli i subvencije od 935 tisuća kuna za 24 električna bicikla i 520.000 kuna za 56 električnih motocikala. Najtraženiji su bili Renault Zoe i Twizy, VW e-Golf i e- up! te Smart ForTwo electric drive.

Zašto ne i jeftiniji SUV-ovi

Uz to, u natječaju za pravne osobe, odobreno je 127 zahtjeva ukupne vrijednosti 13 milijuna kuna - najtraženiji su bili električni bicikli (57%), koje uglavnom kupuju gradovi i općine kako bi na svom području uveli javne e bicikle. Rezultati prodaje električnih automobila prema kojima je lani, kada su dijeljeni poticaji, u Hrvatskoj registrirano 145 auta na struju, a u 2017., kada poticaja nije bilo, samo 22, dokazuju da bez državne potpore teško možemo očekivati veću zastupljenost električnih automobila na cestama. Primjedbe nekih tvrtki, primjerice, onih koje se bave taksi prijevozom, odnosile su se na ograničenje od 400.000 kuna koje je najviše mogao povući jedan korisnik, ali, realno, to se čini kao lijep poticaj države nekoj tvrtki. Dio stručne javnosti misli da bi se model natječaja trebao izmijeniti.

– Hrvatski model dodjele poticaja ne smatram dobrim. Na ovaj način nije moguće planiranje narudžbi, budući se do zadnjeg trenutka ne zna hoće li poticaja biti, koja vozila ulaze u poticaje... Kriteriji bi trebali biti egzaktni, a ne kao ove godine: vozila A, B i C segmenta po EU klasifikaciji, koja zapravo ne postoji, pa se onda modeli ocjenjuju kolokvijalnim kriterijima. Primjer je Hyundai Kona EV koja je isključena iz poticaja bez pravog razloga. Zapravo se stiče dojam da se radi o pogodovanju nekim markama – rekao je Branko Kondić, direktor zastupništva Mitsubishija za Hrvatsku.

Zastupnik Renaulta pak smatra da bi i kroz trošarine trebalo jače poticati ekološkije motore.

– Potrebno je ponovno revidirati emisijske razrede i izračun trošarine prema svakom gramu CO2. Naš izračun trošarine nepovoljno utječe na to, pa ga treba pojednostaviti po uzoru na neke druge zemlje poput Mađarske, Poljske, Slovenije. Bitno je da poticaji za kupnju električnih vozila budu dostupni tijekom cijele godine, jer je ovakav model neizvjestan i za kupce i za prodavatelje.

Agan Begić, Promocija plus: Uvesti porez na zagađivače Apsurdan je sadašnji sustav dodjela poticaja za električna vozila, budući da se sredstva „rezerviraju“ i prije nego što se javno objavi natječaj. Dalji apsurd uz ovu ekološku priču proistječe iz odnosa prema najvećim zagađivačima tj. najstarijim vozilima, na koja bi se trebao plaćati ekološki porez.

Miljenko Gvozdić, Suzuki: Zašto se potiču električni bicikli? Nijedan “hrvatski model” dodjele bilo kakvih poticaja nije dobar, pa to vrijedi i za ovaj naš “najbrži prst” za električna vozila. Osim toga što je sustav nepravedan, netransparentan, temeljen na sreći (ili poznanstvima), nerazumljivo mi je poticajnje nabavke el. bicikala jer se oni ne registriraju i na njih se ne plaćaju davanja.

Poticaji na električna vozila do najviše 40% vrijednosti vozila: 80.000 kuna - za električni automobil 40.000 kuna - za plug-in hibride do 50 g /km CO2 20.000 kuna - za električne skutere, motocikle i četverocikle 5000 kuna - za električne bicikle Smart fortwo electric drive cijena: 176.375 kn uz poticaj: 105.825 kn - 70.550 kuna Nissan Leaf cijena: 276.500 kn uz poticaj: 196.500 kn - 80.000 kuna VW e-up cijena: 204.743 kn uz poticaj: 124.743 kn - 80.000 kuna

