Zoološki vrt svakodnevno otvoren od 9 do 20 sati

Do 17. siječnja Zoološki vrt svakodnevno je otvoren od 9 do 20 sati. Drugačije radno vrijeme imat će samo na Badnjak, Božić i Staru godinu. Na te će dane raditi od 9 do 16 sati. Do 17. siječnja slobodan ulaz u Vrt imaju svi mlađi od 18 godina te zdravstveni djelatnici.

„Novo smo radno vrijeme uveli jer želimo da što više građana bude u mogućnosti vidjeti večernje lice Polarnog adventa u Divljem srcu grada. Budući da će se učenici u školske klupe vraćati tek za mjesec dana, besplatno mogu i više puta posjetiti Zoološki vrt te upoznavati veličanstven svijet životinja“, kazao je Damir Skok, ravnatelj vrta.

Prvotno je planirano da je vrt tijekom Polarnog adventa otvoren od ponedjeljka do četvrtka između 9 i 16 sati, a da samo petkom, subotom i nedjeljom radi produljeno do 20 sati. Petkom, subotom i nedjeljom građani se do 3. siječnja mogu uključiti u vođene obilaske Vrta.

Predvode ih edukatori odjeveni u vilenjake. S novim radnim vremenom Vrta usklađeno je ono restorana Kod morskog lava koji sada priprema hranu za van, odnosno kobasice u pecivu, sendviče i slična jela. Osim u restoranu jela se mogu naručiti i na Zebrinu trgu.

Blagajna na istočnom ulazu u Vrt svakodnevno radi do 15 sati, a glavna blagajna, ona iz parka Maksimir, radi do 15 sati kada je Vrt otvoren do 16, a ostale dane radi do 19 sati. Građani u vrtu trebaju poštovati epidemiološka pravila.