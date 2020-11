Radić: 'Stanje u osječkom ZOO-u je iznimno loše, a političko uhljebljivanje je očigledno'

Tijekom rasprave na današnjoj sjednici Hrvatskog sabora osječki zastupnik Ivan Radić izvijestio je javnost o alarmantnom stanju u komunalnom poduzeću Unikom i njegovoj sastavnici Zoološkom vrtu. Netransparentno i socijalno neosjetljivo poslovanje, političko kadroviranje i što je najgore loše funkcioniranje u obavljanju osnovnih usluga ovog komunalnog poduzeća, zaključak je Radićevog govora.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti:

"Podsjetit ću da je nedavno osječka i hrvatska javnost bila zgrožena događanjima u osječkom Zoološkom vrtu u kojem je jedna lavica tjednima patila i u agoniji uslijed teškog zdravstvenog stanja sama sebi odgrizla dio zadnje desne noge. Pri tom je nevjerojatno da rukovodstvo Zoološkog vrta kao i uprava Unikoma nisu reagirali sve dok o tome nisu počeli pisati portali. Tek tada je ukazana pomoć lavici, no nažalost to je bilo prekasno i lavica je u konačnici eutanazirana. Da je stanje u Zoološkom vrtu iznimno loše, to nakon ovoga ne moram osobito napominjati", rekao je Radić pokazavši pri tom slike s naslovnica portala o ovom strašnom događaju.

Radić je pored toga istaknuo način na koji se vrši zapošljavanje u Unikomu.

"Gradsko poduzeće Unikom posluje gotovo kao privatna podružnica osječkog SDP-a. Političko zbrinjavanje ili kako to se to u narodu kaže političko uhljebljivanje je postalo toliko očigledno da o tome najviše govore sami djelatnici Unikoma koji godinama pošteno rade svoj posao. Direktor Unikoma je potpredsjednik osječkog SDP-a. U proteklih godinu dana za njegovog pomoćnika je politički postavljen predsjednik belomanastirskog SDP-a i bivši dogradonačelnik, a u istom su poduzeću zbrinuli i predsjednika kluba vijećnika SDP-a u osječkom Gradskom vijeću".

Radić također navodi da su čelnici Unikoma izmijenili Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta čime su pojedinim djelatnicima povećali koeficijente odnosno plaće u sred korona krize, a što se ne može vidjeti na službenim stranicma Unikoma.

"Na ovim stranicama ne može se vidjeti niti koga se zapošljava niti informacije o ishodima natječajnih postupaka, a što je zakonska obaveza Unikoma", nabraja Radić.

Ponovno je Radić pokazao slike u sabornici, ovog puta one na kojima se vidi zapuštenost pojedinih dijelova grada.

"Osječani dobro znaju kako nam izgleda Osijek. Nema redovne košnje javnih površina, parkovi su nam neodržavani, niti jedna gradska fontana nam nije radila ove godine. Pri tom nam je cijena odvoza miješanog komunalnog otpada otišla gore za prosječno 50% po kućanstvu", kaže Radić te zaključuje da o svemu tome što se događa u ovom poduzeće i o tome hoće li netko za to snositi odgovornost nitko se nije oglasio od mjerodavnih u gradu Osijeku niti u Unikomu.