Lažna medicinska priča koštala umirovljenicu iz Zagreba tisuće eura, na ovo je nasjela

Nepoznati počinitelj jučer je oko 15 sati nazvao 89-godišnjakinju iz Novog Zagreba i lažno joj se predstavio kao liječnik bolnice navodeći da je članica obitelji nastradala te zatražio novčana sredstva za njen hitni operativni zahvat, izvijestili su iz zagrebačke policije.

Nakon što je 83-godišnjakinja povjerovala u lažnu priču, kazali su, nepoznati počinitelj je dogovorio susret, nakon čega je ona drugoj počiniteljici na ulici predala više tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.