Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
optuženi za širenje propagande za NDH

Zagrebački sud srušio presudu staru više od osam desetljeća: Svećenici su bili osuđeni na smrt

Zagreb: Misom posvete ulja počeli obredi Velikog trodnevlja
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
30.06.2026.
u 11:12

Nakon više od osam desetljeća Županijski sud u Zagrebu poništio je presudu kojom je petorica svećenika 1945. osuđena na smrt strijeljanjem. U obrazloženju odluke navodi se da tadašnji postupak nije zadovoljavao ni osnovne standarde pravičnog suđenja te da je pravosuđe bilo korišteno kao sredstvo političke represije.

Hrvatsko pravosuđe je nakon više od osam desetljeća poništilo presudu Vojnog suda Komande grada Zagreba iz srpnja 1945. kojom su na smrt strijeljanjem osuđeni svećenici Valentin Bocak, Ivan Šabalja, Antun Vrančić, Ilija Živković i Herbert Medić, izvijestila je Udruga Vigilare. Iz Udruge Vigilare koja je uz nećaka jednog od osuđenih pokrenula reviziju pred zagrebačkim Županijskim sudom izvijestili su da je riječ o presudi koja daleko nadilazi pojedinačnu rehabilitaciju. Sud je u iscrpnom obrazloženju zaključio da je postupak bio rezultat zlouporabe političke moći te da je komunistički represivni aparat sudove koristio kao sredstvo obračuna s političkim protivnicima i Katoličkom Crkvom.

U obrazloženju presude se navodi da su vojni sudovi 1945. bili organizirani radi brzog učvršćivanja komunističke vlasti te da su djelovali kao instrument političke represije, a ne kao neovisna i nepristrana pravosudna tijela. Posebno je istaknuto da tadašnji normativni okvir nije jamčio pravo na branitelja, pravo na žalbu ni odluku utemeljenu na dokazima. Sud je ocijenio i da u izvornoj presudi gotovo nisu bili navedeni konkretni činjenični opisi navodnih kaznenih djela. Svećenicima se stavljalo na teret širenje propagande za NDH, ali bez preciziranja kada, gdje i na koji način su to navodno činili. Županijski sud posebno naglašava kako su u postupku prekršena gotovo sva temeljna načela suvremenoga kaznenog prava, navode iz udruge.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!