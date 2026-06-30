Zagrebački sud srušio presudu staru više od osam desetljeća: Svećenici su bili osuđeni na smrt

Hrvatsko pravosuđe je nakon više od osam desetljeća poništilo presudu Vojnog suda Komande grada Zagreba iz srpnja 1945. kojom su na smrt strijeljanjem osuđeni svećenici Valentin Bocak, Ivan Šabalja, Antun Vrančić, Ilija Živković i Herbert Medić, izvijestila je Udruga Vigilare. Iz Udruge Vigilare koja je uz nećaka jednog od osuđenih pokrenula reviziju pred zagrebačkim Županijskim sudom izvijestili su da je riječ o presudi koja daleko nadilazi pojedinačnu rehabilitaciju. Sud je u iscrpnom obrazloženju zaključio da je postupak bio rezultat zlouporabe političke moći te da je komunistički represivni aparat sudove koristio kao sredstvo obračuna s političkim protivnicima i Katoličkom Crkvom.

U obrazloženju presude se navodi da su vojni sudovi 1945. bili organizirani radi brzog učvršćivanja komunističke vlasti te da su djelovali kao instrument političke represije, a ne kao neovisna i nepristrana pravosudna tijela. Posebno je istaknuto da tadašnji normativni okvir nije jamčio pravo na branitelja, pravo na žalbu ni odluku utemeljenu na dokazima. Sud je ocijenio i da u izvornoj presudi gotovo nisu bili navedeni konkretni činjenični opisi navodnih kaznenih djela. Svećenicima se stavljalo na teret širenje propagande za NDH, ali bez preciziranja kada, gdje i na koji način su to navodno činili. Županijski sud posebno naglašava kako su u postupku prekršena gotovo sva temeljna načela suvremenoga kaznenog prava, navode iz udruge.