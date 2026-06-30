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KAŽU DA SIŠU DRŽAVNI NOVAC

Tomašević komentirao HDZ-ov napad na Kekine: 'Zanimljivo, poistovjetili su Medikol s državom'

Split: Ivana Kekin održala je konferenciju za medije o Medikolu
Zvonimir Barisin
Autor
Nikolina Orešković
30.06.2026.
u 11:26

– Građani vrlo dobro znaju što se događa ako netko toliko dugo godina svjesno ne kupuje uređaje kako bi privatna klinika profitirala – rekao je Tomašević.

Gradski HDZ je poslao priopćenje u kojem se okomio na Ivanu i Milu Kekina, kažu da sišu državni novac i da pokušavaju istu tu državu rušiti, rekli su novinari na redovnoj konferenciji za medije gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću te ga upitali za komentar. – Zanimljivo. To znači da je HDZ poistovjetio Medikol s državom. Dakle, onaj tko je protiv Medikola je protiv države? Očito ih jako boli ova kampanja koju predvodi Ivana Kekin, Građani vrlo dobro znaju što se događa ako netko toliko dugo godina svjesno ne kupuje uređaje kako bi privatna klinika profitirala – rekao je Tomašević.
Ključne riječi
medikol Ivana Kekin Tomislav Tomašević Zagreb

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