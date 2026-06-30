Tomašević komentirao HDZ-ov napad na Kekine: 'Zanimljivo, poistovjetili su Medikol s državom'

Gradski HDZ je poslao priopćenje u kojem se okomio na Ivanu i Milu Kekina, kažu da sišu državni novac i da pokušavaju istu tu državu rušiti, rekli su novinari na redovnoj konferenciji za medije gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću te ga upitali za komentar. – Zanimljivo. To znači da je HDZ poistovjetio Medikol s državom. Dakle, onaj tko je protiv Medikola je protiv države? Očito ih jako boli ova kampanja koju predvodi Ivana Kekin, Građani vrlo dobro znaju što se događa ako netko toliko dugo godina svjesno ne kupuje uređaje kako bi privatna klinika profitirala – rekao je Tomašević.
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