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PREDSTAVLJENO 12 NOVIH VOZILA

Tomašević: Obnovili smo 70 posto voznog parka hitne službe

NastavnI zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
30.06.2026.
u 11:18

Ovo je, napomenuo je, treće veliko ulaganje u vozni park hitne u posljednje četiri godine.

Predstavljanju 12 novih vozila hitnog i sanitetskog prijevoza u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, prisustvovali su gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici. – Nastavljamo dalje s obnovom voznog parka, uvijek sam govorio da nikada nećemo štedjeti u ulaganjima u hitne gradske službe jer doslovno spašavaju ljudske živote – naglasio je Tomašević. Pet vozila je u djelatnosti hitne službe, dodao je, a sedam sanitetskog prijevoza. – Moram reći da je ova investicija u potpunosti financirana iz gradskog proračuna, koštali su 1,6 milijuna eura. Zavod je ustanova koja je prva linija obrane u hitnim situacijama i zahvaljujući djelatnicima te ustanove možemo se osjećati sigurnije 

Ovo je, napomenuo je, treće veliko ulaganje u vozni park hitne u posljednje četiri godine. – Godine 2022. došlo je 42 nova vozila, 2024. 19 novih vozila i sada 12. Dakle, kupili smo čak 73 nova vozila. Ako gledamo da je u Zavodu sada 106 vozila, to znači da smo obnovili 70% cijelog voznog parka. I tu nećemo stati, dok u potpunosti ne obnovimo i moderniziramo cijeli vozni park – rekao je.

Upitana kakva je situacija s vrućinama i koliko je intervencija zbog njih, doktorica Dejana Martinić rekla je da broj intervencija nije veći nego što je uobičajeno.  – Čak je ovaj vikend bilo i manje intervencija nego inače vikendima. To možemo zahvaliti velikoj osviještenosti građana, a puno ih je vjerojatno i spojilo slobodne dane. Intervencije su inače jednako učestale tijekom cijelog dana, najviše ih je možda u vrijeme kada se ljudi vraćaju s posla – rekla je doktorica Dejana Martinić.
FOTO Zagreb se prži! Živa je dosegla 37 stupnjeva, upaljen je crveni meteoalarm, ovo su prizori iz centra
NastavnI zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
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Ključne riječi
nova vozila hitna pomoć Tomislav Tomašević Zagreb

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