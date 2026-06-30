Tomašević: Obnovili smo 70 posto voznog parka hitne službe

Predstavljanju 12 novih vozila hitnog i sanitetskog prijevoza u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, prisustvovali su gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici. – Nastavljamo dalje s obnovom voznog parka, uvijek sam govorio da nikada nećemo štedjeti u ulaganjima u hitne gradske službe jer doslovno spašavaju ljudske živote – naglasio je Tomašević. Pet vozila je u djelatnosti hitne službe, dodao je, a sedam sanitetskog prijevoza. – Moram reći da je ova investicija u potpunosti financirana iz gradskog proračuna, koštali su 1,6 milijuna eura. Zavod je ustanova koja je prva linija obrane u hitnim situacijama i zahvaljujući djelatnicima te ustanove možemo se osjećati sigurnije

Ovo je, napomenuo je, treće veliko ulaganje u vozni park hitne u posljednje četiri godine. – Godine 2022. došlo je 42 nova vozila, 2024. 19 novih vozila i sada 12. Dakle, kupili smo čak 73 nova vozila. Ako gledamo da je u Zavodu sada 106 vozila, to znači da smo obnovili 70% cijelog voznog parka. I tu nećemo stati, dok u potpunosti ne obnovimo i moderniziramo cijeli vozni park – rekao je.

Upitana kakva je situacija s vrućinama i koliko je intervencija zbog njih, doktorica Dejana Martinić rekla je da broj intervencija nije veći nego što je uobičajeno. – Čak je ovaj vikend bilo i manje intervencija nego inače vikendima. To možemo zahvaliti velikoj osviještenosti građana, a puno ih je vjerojatno i spojilo slobodne dane. Intervencije su inače jednako učestale tijekom cijelog dana, najviše ih je možda u vrijeme kada se ljudi vraćaju s posla – rekla je doktorica Dejana Martinić.