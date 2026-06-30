Zgodan format nudi neka sasvim nova jela poznatih hrvatskih chefova

Počeo je Fuliranje SUmmer Oasis u Zagrebu, vrlo simpatičan festival na poznatom mjestu, Trgu Josipa Juraja Strossmayera. Zaputili smo se odmah kako bismo isprobali što se nudi na ovom festivalu koji nudi predah od užasnih vrućina koje su se spustile na metropolu. Lijek su brojni stolovi u sjeni u poznatom formatu kućica posloženih oko kvadratnog šanka iznad kojeg je podest s DJ pultom. No, s manjim brojem kućica pa tako i više prostora, više ležaljki na travi ispod spomenika biskupu Strossmayeru pronašli smo neka doista interesantna jela od kojih su mnog kreirali neki od naših zaista poznatih chefova – Mate Janković, Mario Mihelj, Tom Gretić, recimo…

Mate Janković sa svojom je ekipom postao najveći specijalist za smash burgere koji su mu uvijek doista doti. Tako je i ovaj puta, smash burger by Mate Janković ne čini se kao ljeto za ove vrućine, no vrlo je lagan i jestiv tako da traži minimalan broj zalogaja koji neće dozvoliti da se oznojite. Tacosi su sve popularniji u gradu, a za ovaj festival priredio ih je Mario Mihelj pokazujući još jednom zbog čega je ovaj srednjeamerički zalogaj postao tako popularan u nas, hranjiv je, s puno okusa a ne traži napor kod konzumacije. Tom Gretić je prvi puta na ljetnom Fuliranju, probali smo njegova dva jela za koja će sigurno biti interesa. Jedno je libanonski kebab koji nema puno veze s onim klasičnim koji nalazimo po zagrebačkim ulicama. Takav kebab često će vam ponuditi i pod imenom shwarma a razlika je, dakako, u mesu ali i dodatku orašastih plodova te kiselih krastavaca i češnjaka, a drugačiji je i umak koji je lakši. Razlikuje se i po grupi začina koji se koriste. Drugo Gretićevo jelo koje smo probali je korejska oven fried piletina koja dolazi na riži a zaista je pikantna ali do razine gdje ne postaje uzrok znojenju. Zaista odlično i lagano jelo, vjerojatno će biti težeg dvoumljenja na Gretićevoj kućici.

Omertà je brend pizze Enesa Hrnjića koje karakterizira fermentirano tijesto i više kombinacija okusa. Ponuda obuhvaća šest pizza, ima onih autorskih, mi smo probali onu s pršutom i uvjerili se u kvalitetu tijesta i sastojaka, odlične su, tko voli najpopularnije talijansko jelo, slobodno neka prošeće do centra grada. Jellyfish in Space nudi ozbiljan jelovnik s kojeg smo probali sushi taquitos s tunom što je jedno od dva nova jela koja će se naći na ljetnom Fuliranju. Vrlo interesantna izvedba sushija, puna, a od tri komada koja se dobiju lako bismo se mogli i najesti. Dobro je što se na festivalu nudi niz slastica, palačinki kod Papoyja ili autorskih komada kod Juraja Klepića. Neizbježni Ginglebells nude niz laganih ljetnih koktela a na središnjem baru naći će se i solidna vinska karta. Ima se po što doći na Strossmayerov trg ovog ljeta.