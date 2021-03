Zmajlović: Umirovljenici Zagrebačke županije imat će besplatne sistematske preglede

Kandidat SDP-a za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović održao je danas u Zaprešiću konferenciju za medije na kojoj je najavio uvođenje besplatnih sistematskih pregleda za umirovljenike.

-Pandemija koja traje godinu dana pokazala je koliko je važno stabilno zdravstvo. U Zagrebačkoj županiji vidimo da su građani zabrinuti. Kad su novinari neki dan pitali ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka što se događa s masovnim cijepljenjima, on je prebacio odgovornost na Zagrebačku županiju. Tamo je pak ravnatelj Leo Šunjić rekao da oni ne rade ništa drugo već samo distribuiraju cjepivo. I tako, dok se dva ravnatelja loptaju s odgovornošću, osobe starije životne dobi i kronični bolesnici s pravom se pitaju kad će dobiti cjepivo. Meni je to jasan pokazatelj da sustav zdravstva u Županiji – od Zavoda za javno zdravstvo, domova zdravlja, pa do hitne medicine - nije dobro organiziran i da nema brze i adekvatne odgovore koje građani traže - smatra Zmajlović.

Dodaje pritom da sustav i inače ne nudi adekvatnu zdravstvenu zaštitu umirovljenika. Zato će jedna od mjera unaprjeđenja sustava u njegovu mandatu biti uvođenje besplatnih sistematskih pregleda za umirovljenike. U Zagrebačkoj županiji živi 70.246 umirovljenika. Prosječna mirovina iznosi svega 2.560 kuna, što je i nedovoljno za kvalitetan život u trećoj životnoj dobi. Dodatno, velik broj naših umirovljenika ima znatno manje od toga. Zbog toga si ne mogu priuštiti odlazak na sistematski pregled, čak i ako je ta usluga dostupna. Na taj način zanemaruju svoje zdravlje, nažalost iz financijskih razloga. Umjesto da im Županija omogući zdravu i aktivnu treću životnu dob, sustav se ne bavi proaktivno njihovim zdravljem, dok nažalost nije prekasno, smatra Zmajlović.

-Sprječavanjem ili otkrivanjem bolesti na vrijeme, liječenje je uspješnije, a troškovi manji. Kroz program besplatnih sistematskih pregleda postižu se dva cilja. S jedne strane, odgovorno se upravlja zdravstvom jer smanjujete velike troškove liječenja i poboljšavate kvalitetu zdravstvenih usluga. S druge strane, brinete o zdravlju građana i smanjujete broj oboljelih. Ako već kao Županija imamo domove zdravlja, onda u njima trebamo pokrenuti osnovne besplatne sistematske koje će obavljati naši djelatnici za naše umirovljenike, a cijeli program treba financirati kroz suradnju s institucijama zdravstvenog osiguranja i EU fondove - pojašnjava Zmajlović.

Zmajlović je već u nekoliko navrata dosad upozoravao o nejednakoj usluzi zdravstvene skrbi u Zagrebačkoj županiji. Nedostaje specijalističkih ambulanti, uređaja i zdravstvenih djelatnika pa se za većinu pregleda mora u Zagreb. U nekim gradovima postoji samo primarna zdravstvena zaštita.

-U Zagrebačkoj županiji nemaju svi jednaki pristup uslugama i to zdravstveni standard u čini ispodprosječnim. Županija je nedavno digla kredit za kupnju privatne kuće za ured ravnatelja Hitne medicine. Tih 1,7 milijuna kuna mogla je utrošiti u specijalizacije liječnika ili osiguravanje bolje usluge. To je samo jedan od primjera kako se rasipa novac iz županijskog proračuna. Baš zato je jedan od prioriteta mojeg budućeg mandata poboljšanje zdravstvenog sustava - kroz osiguravanje specijalističkih pregleda u svim domovima zdravlja, kroz racionalnije trošenje sredstava i kroz jačanje preventive, između ostalog uvođenjem sistematskih pregleda za umirovljenike. Konačni cilj je zdrava županije- zaključio je Zmajlović.