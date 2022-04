ZET popunjava autobusni vozački kadar, traži se 80 ljudi za rad na godinu dana

Javnim pozivom na koji se zainteresirani mogu javiti do 12. travnja, Zagrebački električni tramvaj traži 80 vozačica i vozača autobusa, i to na određeno vrijeme, na godinu dana. Radi se u smjenama te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom, a jedan je od uvjeta za prijavu da kandidati imaju najmanje jednu godinu iskustva na poslovima vozača C i D kategorije.

Potrebna je i završena srednja škola za vozača te važeća dozvola za D kategoriju. Kandidati moraju imati i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tog posla, periodičku izobrazbu za prijevoz putnika te karticu vozača, odnosno memorijsku karticu za digitalni tahograf. Uz to trebaju dostaviti i molbu, životopis, potvrdu o nekažnjavanju, presliku osobne iskaznice, vozačke dozvole i srednjoškolskih svjedodžbi, potvrdu o radnom iskustvu te ZET-ov obrazac koji moraju ispuniti.

Taj se pak formular može pronaći na web stranicama ZET-a. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju mora u prijavi za posao to posebno istaknuti, odnosno navesti o kojem se točno pravu radi, te dostaviti dokumentaciju koja to dokazuje. Cjelokupna dokumentacija za prijavu pak može se dostaviti isključivo poštom na adresu Ozaljska ulica 105, pri čemu treba istaknuti da je namijenjeno za ZET-ov odjel Pravnih poslova i ljudskih resursa.