Zbog radova sljedeći tjedan dvije važne tramvajske linije navečer idu obilazno, ovo su izmjene

Od ponedjeljka 13. siječnja do petka 17. siječnja, u vremenu od 22 sata do jutarnjeg izlaska tramvaja, bit će obustavljen tramvajski promet Ulicom Franje Račkoga zbog modernizacije kabelske mreže. Tramvajske linije 1 i 17 će u zadnjim polascima prometovati obilazeći zonu radova: Linija 1: Zapadni kolodvor - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj. Linija 17: Prečko - Savska - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Autobusna supstitucija noćne linije 32 će u smjeru Prečkog prometovati izmijenjenom trasom: Borongaj - Trg žrtava fašizma - Ulica kralja Držislava - Boškovićeva - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - i dalje redovnom trasom do Prečkog. Podsjetimo, zbog radova autobusne linije 161 (Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet) i 162 (Savski most - Ašpergeri) će od utorka, 7. siječnja u 8 sati do ponedjeljka, 7. travnja prometovati djeloično izmijenjenim trasama u oba smjera, zbog sanacije kolnika Grančarske ulice, na dijelu od Grančarskog VI. odvojka do Palčičke ulice:

Savski most - redovnimm trasama do raskrižja Grančarske ulice i Grančarskog VI. odvojka - (lijevo) Grančarski VI. odvojak - Leščina - Palčička ulica - (lijevo) Grančarska ulica - i u nastavku redovnim trasama do krajnjih odredišta. Za vrijeme radova, privremeno će biti uspostavljena obostrana autobusna stajališta na Breberničkoj cesti, kod Palčičke ulice.