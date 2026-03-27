FOTO U 7 i 40 Zagrepčanima je stigla ova poruka

Orkanski udari vjetra napravili su kaos u Zagrebu gdje je zbog opasnog vremena otkazana nastava u osnovnim i srednjim školama. Srušena stabla uništila su automobile po gradu i oštetila tramvajske vodove zbog čega je došlo do velikih problema u prometu. I dalje je na snazi upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na olujni vjetar s orkanskim udarima.

Broj vatrogasnih intervencija porastao je kroz noć s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u kratkom vremenu ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra, naglašavaju iz Grada. Građanima je u 7:40 sati stiglo upozorenje SRUUK-a na mobitele u kojem se navodi kako se zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području Grada Zagreba danas neće održati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.

Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste, izvijestili su iz Grada, što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave. S obzirom na to da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec, navode.

Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava.

Iz Grada navode i da su vatrogasci tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa. Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla.