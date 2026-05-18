Zagrepčanka nakon prometne nesreće krenula u potragu za ženom velikog srca: 'Želim joj samo reći hvala'

Potresna, ali i lijepa priča o ljudskosti usred jedne teške situacije proširila se društvenim mrežama nakon što je Zagrepčanka javno pokušala pronaći nepoznatu gospođu koja joj je pomogla nakon prometne nesreće njezine kćeri. Na kraju je, kako je objavila, kontakt ipak uspjela dobiti. Sve se dogodilo u petak, 15. svibnja, na cesti koja vodi od Westgatea prema Jablanovcu, gdje je njezina kći sudjelovala u prometnoj nesreći. U 15.56 sati primila je poziv s kćerinog mobitela, no s druge strane nije bila njezina kći, već nepoznata žena koja je ostala uz djevojku u trenucima šoka i straha.

– Javila mi se gospođa koja je bila uz nju i koja me s nevjerojatnom smirenošću, ljudskošću i razumijevanjem uputila u situaciju – napisala je Vanja u objavi. Dodala je kako je tek po dolasku na mjesto nesreće shvatila koliko joj je značio način na koji joj se nepoznata žena obratila u tom trenutku. – Unatoč stresnoj situaciji i činjenici da je negdje žurila, nije zanemarila želju moje kćeri da netko nazove njezinu mamu i na tome ću joj zauvijek biti zahvalna. Nažalost, zbog šoka se ne mogu sjetiti njezina imena, ali bih je jako voljela pronaći i osobno joj zahvaliti, te upoznati osobu koja je pokazala toliko dobrote i empatije prema potpunim strancima.– stoji u objavi.

Dirljiva potraga ubrzo je izazvala brojne reakcije i komentare podrške. Mnogi su podijelili vlastita iskustva i zahvalili nepoznatoj gospođi na empatiji i pomoći. – Lijepo da ima još dobrih, razumnih ljudi. Sretno svima i neka se iz ovog rodi jedno prelijepo prijateljstvo. Toga danas puno fali – napisala je jedna korisnica. Druga je podijelila vlastito iskustvo pomaganja unesrećenima. – Ja sam tako nazvala hitnu i suprugu od jednog gospodina koji je nastradao od tramvaja i pao. Nikad hvala nisu rekli, ali lijepo je čuti kada je netko zahvalan – napisala je. Na kraju je objavila i kratku, ali sretnu vijest da je uspjela doći do kontakta.