Pitali smo ZET hoće li pojačati linije tijekom Svjetskog prvenstva, evo što kažu

U Zagrebu se nižu navijačka okupljanja u povodu Svjetskog nogometnog prvenstva, brojni utakmice prate na organiziranim lokacijama u gradu. Hrvatski nogometni savez još je 17. lipnja na Cvjetnom trgu otvorio Vatrenu zonu HNS-a, a navijačke zone organizirane su i u Tvornici kulture te na Trgu bana Jelačića, gdje je udruga "Mi Hrvati" okupila tisuće navijača tijekom prve utakmice Hrvatske. Velik odaziv zabilježen je i sinoć, kada su se navijači okupili kako bi pratili nastup Bosne i Hercegovine.

Zbog očekivano većeg broja građana i navijača koji utakmice prate na javnim okupljanjima, ZET smo pitali planira li tijekom Svjetskog prvenstva pojačati prijevozne kapacitete te kako je protekla noć nakon prve utakmice Vatrenih. – Nakon prve utakmice Vatrenih nismo zabilježili znatniji priljev putnika, a također nije bilo incidenata ni vandalizma. Nadležna služba kontinuirano prati promet te će se u slučaju pojačanog priljeva putnika aktivirati dodatni prijevozni kapaciteti – odgovorili su nam iz ZET-a.