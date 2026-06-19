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UTAKMICE SE PRATE NA OTVORENOM

Pitali smo ZET hoće li pojačati linije tijekom Svjetskog prvenstva, evo što kažu

Zagreb: ZET uvodi ljetni vozni red
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
19.06.2026.
u 11:00

Udruga "Mi Hrvati" okupila je tisuće navijača tijekom prve utakmice Hrvatske, a velik odaziv zabilježen je i sinoć, kada su se navijači okupili kako bi pratili nastup Bosne i Hercegovine.

U Zagrebu se nižu navijačka okupljanja u povodu Svjetskog nogometnog prvenstva, brojni utakmice prate na organiziranim lokacijama u gradu. Hrvatski nogometni savez još je 17. lipnja na Cvjetnom trgu otvorio Vatrenu zonu HNS-a, a navijačke zone organizirane su i u Tvornici kulture te na Trgu bana Jelačića, gdje je udruga "Mi Hrvati" okupila tisuće navijača tijekom prve utakmice Hrvatske. Velik odaziv zabilježen je i sinoć, kada su se navijači okupili kako bi pratili nastup Bosne i Hercegovine.

Zbog očekivano većeg broja građana i navijača koji utakmice prate na javnim okupljanjima, ZET smo pitali planira li tijekom Svjetskog prvenstva pojačati prijevozne kapacitete te kako je protekla noć nakon prve utakmice Vatrenih. – Nakon prve utakmice Vatrenih nismo zabilježili znatniji priljev putnika, a također nije bilo incidenata ni vandalizma. Nadležna služba kontinuirano prati promet te će se u slučaju pojačanog priljeva putnika aktivirati dodatni prijevozni kapaciteti – odgovorili su nam iz ZET-a.
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SP 2026. Zagreb ZET

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Voditelj Spomengaja Tomislav Baća rekao je da Spomengaj uz zdravstvenu, komunalnu i ekološku ima i važnu emocionalnu te kulturološku ulogu. Pojasnio je da mogućnost opraštanja od tijela ljubimca te sudjelovanja u zbrinjavanju njegovih posmrtnih ostataka građanima pruža utjehu te da postupanje građana s tijelom ljubimca nakon njegove smrti mnogo govori o njihovoj kulturi.

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