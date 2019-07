Zatrpana reciklažna dvorišta: 'Puni smo kao šipak, probajte negdje drugdje'

Mi smo puni, probajte negdje drugdje – jednak je odgovor bio djelatnika deset od ukupno 18 zagrebačkih reciklažnih dvorišta koje smo kao građani nazvali da bismo ih pitali možemo li kod njih ostaviti svoje stare madrace, krevet, fotelje ili perilice. Papir, plastika, baterije i druge sitničarije mogu se ostaviti, kazali su nam oni, ali za sve veće od toga, upozorili su, jednostavno nema mjesta, jer su planine glomaznog otpada dosegnule visinu katnice.

Ova situacija, potvrdili su Zagrepčani, traje već dva tjedna pa, kako nigdje ne mogu na legalan način deponirati svoj krupni otpad, krše propise i ostavljaju ga pokraj kontejnera uz cestu, zelenih otoka ili ispred svojih dvorišta.

– Znam da to ne bismo smjeli, ali frustrirani smo. Selimo se i nemamo kamo s ovim stvarima, a bila sam po cijelom gradu i nitko ne želi uzeti naš krupni otpad. I gdje bum ja sad s njim nego do prvog kontejnera – kazala je stanovnica Donje Dubrave Jasna Filipović, nakon što je bezuspješno pokušala odnijeti svoj stari namještaj u dvorište u Osječkoj ulici.

A zašto najednom za njihove stvari nema mjesta, nitko od djelatnika ne zna pa nam u Dubravi kažu kako se odlagalište na Jakuševcu konačno napunilo do vrha, stanovnici Španskog i podsljemenske zone nagađaju o problemima s tvrtkom koja odvozi glomazni otpad iz dvorišta, a isto to komentiraju i oni s reciklažnog dvorišta u Maksimiru. No ništa od toga nije istina, uvjeravaju u Zagrebačkom holdingu, jer su ove gužve u reciklažnim dvorištima za ovo doba godine sasvim uobičajene.

– Naši sugrađani imaju čišćenja ili preinake u svojim kućanstvima prije godišnjih odmora, pa smo zaprimili povećane količine krupnog otpada – kažu, i napominju da su zato sada ojačali pražnjenje spremnika za glomazni otpad. Ovaj se tjedan očekuju da će se stvar riješiti pa potiču građane da i dalje koriste reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta za odlaganje ove, kao i drugih vrsta otpada.

VIDEO Divlja odlagališta smeća u Zagrebu: