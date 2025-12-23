Naši Portali
AKCIJA MIR I DOBRO

Zagrebačka policija otkrila tonu pirotehnike skrivenu u skladištu na Trešnjevki: Pogledajte video svega što su pronašli

Autor
Ivana Špilj
23.12.2025.
u 13:32
VL
Autor
Ivana Špilj
23.12.2025.
u 13:32

Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su i oduzeli oko tonu različitih pirotehničkih sredstava (od oko 200 kilograma neto mase pirotehničke smjese), od čega 4,156 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija, odnosno petarde i redenike kategorija F2 i F3, razna pirotehnička sredstva kategorija F4, P1, P2 i T1 te improvizirana pirotehnička sredstva neutvrđene kategorije čije posjedovanje građanima nije dozvoljeno.

U sklopu Operativne akcije „Mir i dobro“, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke operativnim radom utvrdili su identitet osobe za koju je postojala sumnja da posjeduje veće količine pirotehničkih sredstava te da se bavi nedozvoljenom nabavom i prodajom pirotehničkih sredstava bez prethodnog odobrenja MUP-a za obavljanje poslova maloprodaje pirotehničkim sredstvima. Sumnja je potvrđena jučerašnjom pretragom poslovne zgrade i kuće te drugih prostorija na području Trešnjevke kojima se koristi 44 godišnjak.
 
Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su i oduzeli oko tonu različitih pirotehničkih sredstava (od oko 200 kilograma neto mase pirotehničke smjese), od čega 4,156 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija, odnosno petarde i redenike kategorija F2 i F3, razna pirotehnička sredstva kategorija F4, P1, P2 i T1 te improvizirana pirotehnička sredstva neutvrđene kategorije čije posjedovanje građanima nije dozvoljeno.

Zagrebački policajci izvijestili su da su oduzeli: 479 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1, 483 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, 386 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3, 1,641 komad petardi i redenika kategorije F2 i F3, 604 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4, 445 komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, 14 komada pirotehničkih sredstava - signalnih raketa kategorije P2, 104 komada pirotehničkih sredstava- bengalki kategorije T1, dva improvizirana pirotehnička sredstava neutvrđene kategorije, 11 komada elektro zapaljivih glavice, jedan brzo gorući štapin, jedan sporo gorući štapin te dvije kutije razne galanterije pirotehničkih sredstava raznih kategorija, težine oko 15 kg. Osumnjičeni je uhićen te doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Zagrebačka policija objavila je i videozapise na kojima pokazuju pronađenu pirotehniku, a možete ih pogledati u nastavku:

Pirotehnika skrivenu u skladištu na Trešnjevci koju je razotkrila zagrebačka policija
Pirotehnika skrivena u skladištu na Trešnjevci koju je razotkrila zagrebačka policija

