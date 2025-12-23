Zagrebački policajci oduzeli pirotehniku maloljetnicima u Novom Zagrebu: Evo što su im pronašli u stanovima

U sklopu operativne akcije „Mir i dobro 2025./2026.“ policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u petak navečer obišli su gradske kvartove, a posebice one prostore ne kojima se okupljanju mlađe osobe, s ciljem uočavanja i sankcioniranja ponašanja vezana uz zlouporabu pirotehničkih i eksplozivnih sredstava. Oko 18.30 sati, u dvorištu odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu, uočili su dvojicu maloljetnika te su utvrdili da kod sebe neovlašteno posjeduju pirotehnička sredstva.

Naime, jednom od maloljetnika oduzeta je petarda kategorije F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima dok je drugom oduzeto osam komada petardi kategorije F4 - pirotehničko sredstvo koje predstavlja visok rizik te koje smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem. Pregledom stana na području Novog Zagreba u kojem prebiva jedan od maloljetnika pronađeno je i oduzeto 43 komada petardi kategorije F3, čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima, četiri komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, čija nabava i upotreba također nije dozvoljena, a nađen je i metalni bokser - zabranjeno hladno oružje. Pregledom stana drugog maloljetnika, također na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto 49 komada petardi kategorije F3 i 61 komad petardi kategorije F2, koji su također zabranjeni za osobnu oprabu. Protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu

Također, iste večeri oko 21.20, na trgu na području Novog Zagreba, policija je još jednom maloljetniku oduzeli pirotehničko sredstvo i to vatromet F2 kategorije, čija nabava nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina, dok je pregledom kuće na području Novog Zagreba u kojoj stanuje maloljetnik pronađeno i oduzeto još raznih vrsta pirotehničkih sredstava koja su zabranjena za osobnu upotrebu. I protiv nejga je podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.