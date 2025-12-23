Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MIR I DOBRO

Zagrebački policajci oduzeli pirotehniku maloljetnicima u Novom Zagrebu: Evo što su im pronašli u stanovima

PU ZAGREBACKA
VL
Autor
Ivana Špilj
23.12.2025.
u 11:10

Pregledom stana na području Novog Zagreba u kojem prebiva jedan od maloljetnika pronađeno je i oduzeto 43 komada petardi kategorije F3, čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima, četiri komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, čija nabava i upotreba također nije dozvoljena, a nađen je i metalni bokser - zabranjeno hladno oružje.

U sklopu operativne akcije „Mir i dobro 2025./2026.“ policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u petak navečer obišli su gradske kvartove, a posebice one prostore ne kojima se okupljanju mlađe osobe, s ciljem uočavanja i sankcioniranja ponašanja vezana uz zlouporabu pirotehničkih i eksplozivnih sredstava. Oko 18.30 sati, u dvorištu odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu, uočili su dvojicu maloljetnika te su utvrdili da  kod sebe neovlašteno posjeduju pirotehnička sredstva.

Naime, jednom od maloljetnika oduzeta je petarda kategorije F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima dok je drugom oduzeto osam komada petardi kategorije F4 - pirotehničko sredstvo koje predstavlja visok rizik te koje smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem. Pregledom stana na području Novog Zagreba u kojem prebiva jedan od maloljetnika pronađeno je i oduzeto 43 komada petardi kategorije F3, čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima, četiri komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, čija nabava i upotreba također nije dozvoljena, a nađen je i metalni bokser - zabranjeno hladno oružje. Pregledom stana drugog maloljetnika, također na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto 49 komada petardi kategorije F3 i  61 komad petardi kategorije F2, koji su također zabranjeni za osobnu oprabu. Protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu

Također, iste večeri oko 21.20, na trgu na području Novog Zagreba, policija je još jednom maloljetniku oduzeli pirotehničko sredstvo i to vatromet F2 kategorije, čija nabava nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina, dok je pregledom kuće na području Novog Zagreba u kojoj stanuje maloljetnik pronađeno i oduzeto još raznih vrsta pirotehničkih sredstava koja su zabranjena za osobnu upotrebu. I protiv nejga je podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Ključne riječi
pirotehnika Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

gubec beg
DAN DVORANE

Lisinski i Komedija obilježavaju velike jubileje: Dugogodišnju suradnju i djelovanje proslavit će uz izložbu i monografiju

Tim povodom u ponedjeljak, 29. prosinca, s početkom u 19 sati, u Predvorju Velike dvorane Lisinskog bit će otvorena izložba „Pola stoljeća suradnje Lisinskog i Komedije te 50. obljetnica praizvedbe rock-opere Gubec-beg“. Uz to će se održati i promocija monografije „Osmijeh Zagreba – 75 godina Zagrebačkoga gradskog kazališta Komedija, 1950. – 2025.“.

Kranjčevićeva
POVEĆANJE OD 15 POSTO

Rekordna ulaganja u sport: Zagreb izdvaja 169 milijuna eura za građane, sportaše i novu sportsku infrastrukturu u 2026.

Za potporu vrhunskom sportu, kako navode, dodatno je planirano 5 milijuna eura, a za program velikih sportskih priredbi, kojim se sufinancira organizacija domaćih i međunarodnih sportskih događanja u Zagrebu, osigurano je 3,8 milijuna eura. Iznos od dodatnih 3,8 milijuna eura namijenjen je programskom korištenju sportskih objekata putem gradskih sportskih saveza kako bi se osiguralo njihovo redovito korištenje za treninge i natjecanja. Za rekreaciju, školski i sveučilišni sport te osobe s invaliditetom, osigurano više od 3,5 milijuna eura.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!