Obavijest za korisnike ZET-a: Besplatni kuponi za 2026. dostupni za preuzimanje

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, besplatne kupone za 2026. godinu od ponedjeljka, 22. prosinca, mogu preuzeti sljedeće korisničke skupine – umirovljenici s ukupnim mjesečnim primanjima do 560 eura, korisnici stalne pomoći nesposobni za rad i privređivanje, roditelji njegovatelji te dobrovoljni darivatelji krvi, javljaju iz ZET-a.

Besplatne kupone moguće je preuzeti na prodajnim mjestima ZET-a, kioscima Tiska i iNovina ili putem aplikacije MojZET. Osim toga, iz ZET-a podsjećaju da će na Badnjak i Staru godinu prodajna mjesta raditi prema prilagođenom rasporedu. Prodajna mjesta Sesvete, Dubec, Petrićeva, Velika Gorica i Mihaljevac radit će od 7 do 13,50 sati, dok će prodajna mjesta Dubrava, Borongaj, Zapruđe, Savski most, Pothodnik i Črnomerec raditi od 6 do 12,50 sati. Radno vrijeme šaltera prodaje i reklamacija u Ozaljskoj 105 bit će od 7,30 do 12,50 sati.