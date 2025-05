Zaključen stečaj Radija 101: Slijedi brisanje iz registra

Trgovački sud u Zagrebu istovremeno je otvorio i zaključio stečaj Radija 101 d.o.o te će se nakon pravomoćnosti rješenja ta tvrtka, nakladnik legendarnog zagrebačkog radija, brisati iz sudskog registra. Stečajni postupak bio je otvoren na prijedlog vjerovnika i bivšeg zaposlenika Radija 101 Ilka Dugandžića koji je protiv bivšeg vlasnika Thomasa Alexandera Thimmea lani predložio i pokretanje istrage zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela.

Sudskoj odluci prethodilo je rješenje iz travnja kojim su pozvane osobe koje imaju pravni interes za provedbom stečajnoga postupka da u roku 15 dana predujme 3.425,55 eura za pokriće troškova prethodnog i stečajnog postupka. No, na sudski poziv nitko se nije javio i predujmio zahtijevani iznos.

S obzirom na to da kod dužnika postoji stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje i da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna za namirenje troškova prethodnog i stečajnog postupka i da nije predujmljen iznos za pokriće troškova postupka, sud je donio rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, ističe se u rješenju.

Vjerovnik Ilko Dugandžić je u prijedlogu za otvaranje stečaja lani u ožujku prijavio tražbinu od 41.526 eura, a u listopadu je predložio dostavu spisa Državnom odvjetništvu i pokretanje istrage protiv Thimmea. U dopisu se izražavala sumnja u nezakoniti prijenos i korištenje žiga Radija 101, protuzakonito umanjenje imovine i, između ostaloga, postavljane je pitanje postoji li fonoteka Radija 101 u digitalnom obliku te koja su prava na toj imovini.

Problemi oko žiga Radia 101

Istup vjerovnika uslijedio je nakon tadašnjeg izvješća privremene stečajne upraviteljice u kojem se isticalo da Radio 101 d.o.o u stečaju nije upisan kao nositelj prava u registrima industrijskog vlasništva, a nepoznato je jesu li zaštićena intelektualna prava na žigu Radija 101 i postoji li fonoteka u digitalnom obliku. "Eventualna imovina dužnika od koje bi se eventualno mogli pokriti troškovi stečajnog postupka jest žig, odnosno sama tvrtka dužnika na kojem, prema tvrdnjama punomoćnika vjerovnika, dužniku pripada pravo", isticalo se u prošlogodišnjem dopisu.

No, prema kasnijem izvješću privremene stečajne upraviteljice Monike Trkulje, ipak je "pronađen" žig Radija 101, odnosno utvrđeno je "kretanje prijave žiga" Radija 101. Naime, dužnik je imao registriran verbalni žig "Radio 10", a 17. ožujka 2022. u registru prijava žig je bio upisan na trgovačko društvo My Power Station j.d.o.o., u vlasništvu Thimmea i to temeljem Ugovora o prijenosu žiga uz naknadu od 500 kuna.

Za figurativni žig kultnog zagrebačkog radija postoji prijava 27. svibnja 2021. od Slavina Balena koji je Ugovorom o ustupanju vlasničkog prava na figurativnom žigu do 2031. to pravo prenio na Petru Pavlek. Iz izvješća proizlazi da predmetni žig koristi društvo Raf Promotion, a nositeljica žigova je Petra Pavlek, koja je u Raf Promotionu bila direktorica do 27. svibnja 2022.

"Činjenica da je Petra Pavlek nositeljica verbalnog i figurativnog žiga proizlazi iz podataka o prijavama žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, što bi značilo da verbalni žig više nije na ranije spomenutom društvu", ističe se u izvješću. No, da bi se vrijednost žiga uvrstila u stečaju masu Radija 101, stečajna upraviteljica ističe da je potrebno najprije pribaviti stručno mišljenje zbog procjene uspjeha u eventualnim sudskim postupcima. "Upitan je uspjeh predmetnih postupaka te se postavlja i pitanje zastare", isticalo se u izvješću.

Nemogućnost pronalaženja ostale imovine

S druge strane, navodila se i nemogućnost pronalaženja ostale imovine Radija 101, ali i da bivši vlasnik Thimme ni njegova odvjetnica Lana Popadić ne odgovaraju na upite. "Nije zaprimljen povratan odgovor niti očitovanje o imovini dužnika, osobito o tome da li su poduzete kakve pravne radnje za zaštitu intelektualnih prava na žigu, kako je došlo do umanjenja imovine dužnika, postoji li fonoteka u digitalnom obliku, odnosno očitovanje o navodu da je postojala imovina dužnika i to kolekcija ploča i kazeta koja je prodana 2014.", zaključivalo se u izvješću.

No, i najnovije rješenje o zaključenju stečajnog postupka Radija 101 ne isključuje mogućnost pronalaženja i eventualnog unovčenja imovine legendarnog radija. U sudskoj odluci navodi se da je stečajni upravitelj dužan i nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu odnosno nakon zaključenja stečajnog postupka i brisanja dužnika u ime i za račun stečajne mase voditi postupke radi unovčenja imovine koja u nju ulazi.

Naravno, ako se eventualno ispune pretpostavke za nastavljanje postupka radi naknade diobe i, između ostaloga, pronađe imovina dužnika koja ulazi u stečajnu masu. U tom će slučaju, sud rješenjem o nastavljanju postupka pozvati stečajne vjerovnike da u roku od 30 dana stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine i zakazati ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine.

Radio 101 prestao je emitirati na frekvenciji 101 MHz nakon 37 godina postojanja 31. svibnja 2021. u ponoć nakon što mu Vijeće za elektroničke medije nije produljilo koncesiju.