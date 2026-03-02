Zagrepčanka pala i slomila gležanj u parku, a ono što su učinile nepoznate mame dirnulo je cijeli kvart

Nakon nezgode u Moslavačkom parku na Volovčici, jedna je Zagrepčanka javno zahvalila sugrađankama koje su joj priskočile u pomoć u najtežem trenutku. Kako je napisala u Facebook grupi kvarta, nakon pada je završila sa slomljenim gležnjem. U trenucima boli i šoka okružile su je mame koje su se ondje zatekle s djecom te joj pomogle dok nije zbrinuta.

– Vaša briga, smirenost i podrška značile su mi više nego što mogu opisati – poručila je. Posebnu zahvalu uputila je gospođi koja je ponudila da je njezin suprug odveze kući. – Takva ljudskost i spremnost pomoći zaista se ne zaboravljaju. Sretna sam što smo okruženi tako divnim ljudima – stoji u objavi koja je brzo prikupila brojne reakcije susjeda.