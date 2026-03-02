Divljao motorom uz punu terasu na Sljemenu pa pokazao srednji prst: 'Možda ga netko prepozna pa barem osjeti malo srama'

Uprava Parka prirode Medvednica objavila je da je zaprimila mail i fotografiju građana o divljanju vozača cross motora u blizini Planinarski dom Grafičar. – Zaprimili smo mail i fotografiju koje dijelom prilažemo ovoj objavi u vezi divljanja cross motorom uz PD Grafičar – navode iz Parka. Prema opisu događaja, vozač neregistriranog motora vozio je punom brzinom po planinarskoj stazi uz terasu doma, i to u vrijeme kada je ondje boravilo više gostiju.

Građani tvrde kako je nakon upozorenja osoblja doma “da to više ne radi” reagirao “izrazito otresito uz neprihvatljiv komentar”, a potom se, nakon što je fotografiran, udaljio i nekoliko desetaka metara dalje pokazao srednji prst. – Nije na nama da dijelimo savjete kako će netko odgajati svoje dijete, bili smo u sličnim situacijama i s ekipom u krizi srednjih godina, ali podsjećamo da vožnja izvan javnih prometnica u Parku nije dopuštena – poručuju iz Parka prirode Medvednica.

Dodaju kako se ovakvim ponašanjem “dovode u opasnost i vozač i drugi posjetitelji”, osobito djeca i planinari koji koriste šumske staze. – Ovakvom vožnjom dovodite i sebe i druge u opasnost, a mladog bahatog vozača možda netko prepozna pa barem osjeti malo srama – stoji u objavi. Iz Parka ponovno apeliraju na posjetitelje da poštuju pravila i prirodu, jer su motorna vozila izvan javnih prometnica na području Parka prirode – zabranjena.