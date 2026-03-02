Naši Portali
TRAŽE JU

Drska krađa usred bijela dana! U tramvaju na Britancu opljačkala 88-godišnjakinju pa s karticom krenula na bankomat

Zagreb: Kišni jesenski dan u gradu
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.03.2026.
u 10:19

Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet počiniteljice

U subotu oko 13.50 sati u središtu Zagreba nepoznata je žena okrala 88-godišnjakinju u tramvaju koji prometuje na relaciji Dubec – Črnomerec. Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, krađa se dogodila nakon što je počiniteljica ušla u tramvaj na stanici Britanski trg. Odmah je prišla starijoj putnici te joj iz torbice otuđila novčanik s osobnim dokumentima, novcem i bankovnim karticama.

Nedugo potom osumnjičena je s ukradenom karticom pokušala podići novac na bankomatu, no zasad nije poznato je li u tome uspjela. Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet počiniteljice.
Ključne riječi
PUZ Zagreb

