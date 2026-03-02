Naši Portali
NOVO PUKNUĆE

Špansko od jutra bez grijanja: 'Dugo nam je trajao novi vrelovod...'

Hep Toplinarstvo započelo s uključivanjem grijanja
Dubravka Petric/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
02.03.2026.
u 10:47

Puknuće cijevi ostavilo dio kvarta na hladnom, iz HEP-Toplinarstva poručuju da je u tijeku sanacija

Od jutarnjih sati dio Španskog ostao je bez grijanja, a stanari su se o problemu počeli žaliti na društvenim mrežama, pitajući se što se događa i kada će kvar biti otklonjen. Iz HEP-Toplinarstva potvrđuju kako je riječ o puknuću cijevi te da je u tijeku sanacija vrelovoda. Isporuka toplinske energije obustavljena je do završetka radova. Prema objavama građana, bez grijanja su stanari u Ulici Milana Rešetara, a spominje se i Batušićeva ulica. – Nema grijanja, navodno je kvar i danas bi trebali popraviti – napisala je jedna od stanarki.

Drugi pak podsjećaju na nedavno obnovljeni vrelovod i pitaju se je li riječ o novim instalacijama. – Dugo nam je trajao novi vrelovod, a sad opet kvar – stoji u jednoj od objava.  Podsjetimo, Špansko je jedan od tri kvarta – uz Malešnicu i Gajnice – u kojima je provedena opsežna revitalizacija magistralnog vrelovoda prije dvije godine. Ta su naselja u srpnju 2024. gotovo dva tjedna bila bez tople vode zbog zamjene dotrajalog šahta u Ulici Dragutina Golika, a iz HEP-Toplinarstva tada su poručili kako se radovi ne mogu izvesti bez obustave isporuke te da se ta tri kvarta ne mogu opskrbljivati obilaznim putem.

Zagrepčani su bez grijanja ostali i početkom veljače, kada je zbog kvara na istočnoj vrelovodnoj mreži dio grada privremeno bio bez toplinske energije. Direktor HEP-Toplinarstva Tomislav Brnadić tada je za Večernji list istaknuo kako se broj neplaniranih prekida u posljednjih pet godina smanjuje – s 153 prekida 2020. na 79 u 2025. godini – te da je to rezultat projekta revitalizacije mreže.

– Nastavljamo ulaganje u vrelovodnu mrežu grada Zagreba što će rezultirati povećanjem sigurnosti isporuke toplinske energije našim krajnjim kupcima – poručio je Brnadić, dodajući kako je najveći dio zagrebačke mreže izgrađen zastarjelom tehnologijom zbog čega su cijevi podložne koroziji i puknućima.
