Zagrepčanin: 'Zvonimirova je sva musava s tim ružnim fasadama. Zašto nema više ovakvih zgrada?'

Zašto u Zagrebu nema više ciglastih fasada i zgrada, kao po Amsterdamu i New Yorku, upitao je jedan od korisnika Reddita. Kao primjere iz Zagreba je naveo poštu u Jurišićevoj, rekao je da se i na Donjim Sveticama i Ravnicama tu i tamo nađe koja zgrada s bijelim ciglama, a nekoliko ciglastih ima i u Sesvetama, rekao je. No, muči ga zašto ih nema više. "Primjerice, Zvonimirova je sva musava u onim ružnim fasadama, kaj ne bi bilo bolje da su ciglene", upitao je.

"Živim u ciglenoj na Malešnici. Kad sunce upeče i opeka se zagrije kao radijator, postane jasno zašto više ne rade takve zgrade", rekao mu je jedan od komentatora. Složio se i drugi: "Te fasade iz 80-ih s fasadnom ciglom su katastrofa u energetskom smislu, hladno zimi, a ljeti vruće. Eto, ima ih u Španskom i sad stavljaju prave fasade na njih", istaknuo je. Netko je uzvratio i protupitanjem na ovu objavu: "Je li bolje da se stanari smrzavaju zimi i kuhaju ljeti da bi ti mogao gledat ciglice. Imaš li na svojoj kući obnovljenu fasadu i ciglice?".

Drugi je, pak, rekao da je to tako jer smo "nacija bez ukusa", a javio se i komentator koji je detaljnije objasnio razloge zbog koji ciglastih zgrada nema više. "Cigla tog formata je takozvana NF opeka. Ona se više ne smije koristiti za statički (nosivi) zid. Naprosto ne zadovoljava standarde u tom pogledu, kao ni energetskom. Drugim riječima bilo koja zgrada od 70-ih nadalje, ima lažnu fasadu od tih opeka koje imitiraju stare prave, i tanke su, otprilike 2-3 cm. Odnosno - one su samo šminka na fasadi. Vrlo atraktivna šminka naravno koju bi bilo divno viđati češće, ali nažalost ne može si svatko priuštiti dekorativnost na fasadi. Pa najčešće sve završi žbukom na mineralnoj vuni. Nadam se da odgovor pomaže", objasnio je.

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