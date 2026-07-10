Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMA IH PO AMSTERDAMU I NEW YORKU

Zagrepčanin: 'Zvonimirova je sva musava s tim ružnim fasadama. Zašto nema više ovakvih zgrada?'

Zagreb: Radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj zaustavljeni zbog toplinskog vala
Lucija Ocko/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
10.07.2026.
u 07:00

Netko je uzvratio i protupitanjem na ovu objavu: "Je li bolje da se stanari smrzavaju zimi i kuhaju ljeti da bi ti mogao gledat ciglice. Imaš li na svojoj kući obnovljenu fasadu i ciglice?".

Zašto u Zagrebu nema više ciglastih fasada i zgrada, kao po Amsterdamu i New Yorku, upitao je jedan od korisnika Reddita. Kao primjere iz Zagreba je naveo poštu u Jurišićevoj, rekao je da se i na Donjim Sveticama i Ravnicama tu i tamo nađe koja zgrada s bijelim ciglama, a nekoliko ciglastih ima i u Sesvetama, rekao je. No, muči ga zašto ih nema više. "Primjerice, Zvonimirova je sva musava u onim ružnim fasadama, kaj ne bi bilo bolje da su ciglene", upitao je. 

"Živim u ciglenoj na Malešnici. Kad sunce upeče i opeka se zagrije kao radijator, postane jasno zašto više ne rade takve zgrade", rekao mu je jedan od komentatora. Složio se i drugi: "Te fasade iz 80-ih s fasadnom ciglom su katastrofa u energetskom smislu, hladno zimi, a ljeti vruće. Eto, ima ih u Španskom i sad stavljaju prave fasade na njih", istaknuo je. Netko je uzvratio i protupitanjem na ovu objavu: "Je li bolje da se stanari smrzavaju zimi i kuhaju ljeti da bi ti mogao gledat ciglice. Imaš li na svojoj kući obnovljenu fasadu i ciglice?".

Drugi je, pak, rekao da je to tako jer smo "nacija bez ukusa", a javio se i komentator koji je detaljnije objasnio razloge zbog koji ciglastih zgrada nema više.  "Cigla tog formata je takozvana NF opeka. Ona se više ne smije koristiti za statički (nosivi) zid. Naprosto ne zadovoljava standarde u tom pogledu, kao ni energetskom. Drugim riječima bilo koja zgrada od 70-ih nadalje, ima lažnu fasadu od tih opeka koje imitiraju stare prave, i tanke su, otprilike 2-3 cm. Odnosno - one su samo šminka na fasadi. Vrlo atraktivna šminka naravno koju bi bilo divno viđati češće, ali nažalost ne može si svatko priuštiti dekorativnost na fasadi. Pa najčešće sve završi žbukom na mineralnoj vuni. Nadam se da odgovor pomaže", objasnio je. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
FOTO Ako dugo niste prošetali ovim dijelom Zagreba, mogli biste ga jedva prepoznati
Zagreb: Radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj zaustavljeni zbog toplinskog vala
1/15
Ključne riječi
reddit arhitektura zgrade Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Počeli radovi na nadvožnjaku, promet u Zagrebačkoj za sada bez problema
'dvostruki kriteriji'

Možemo prozvao HDZ: 'Mjesecima su plašili Zagrepčane, a sad šute o kolonama...'

Dok u Sesvetama traju radovi na obnovi nadvožnjaka na križanju Zagrebačke avenije i Ulice Ljudevita Posavskog, iz Možemo Sesvete ponovno su prozvali HDZ zbog, kako tvrde, dvostrukih kriterija. Tvrde da su se gradski radovi mjesecima koristili za političke napade, dok se svakodnevne gužve na željezničkim prijelazima, za koje je nadležna država, danas pokušavaju prikazati kao uobičajena pojava.

U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom
evo što su mu pronašli u kući

Policija objavila detalje drame u Donjem Dragonošcu: Prijetio da će ubiti policajce pa zapucao...

Zagrebačka policija objavila je nove detalje oružanog incidenta koji se u utorak dogodio u Donjem Dragonošcu, gdje je 64-godišnjak tijekom policijske intervencije prijetio policajcima smrću, a potom iz poluautomatske puške ispalio više hitaca. Nakon uhićenja u njegovoj su kući pronađeni ilegalno oružje i gotovo 300 komada puščanog streljiva, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!