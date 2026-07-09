Zagreb stao iza Josipa Varvodića! Evo što poručuju uoči izbora za HOO

Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić dobit će glas Sportskog saveza Grada Zagreba na Izvanrednoj sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), na kojoj će se 29. srpnja birati novi predsjednik krovne sportske organizacije u Hrvatskoj. Odluku su većinom glasova donijeli članovi Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba na 17. sjednici održanoj 8. srpnja. U obrazloženju odluke iz Saveza ističu kako je pred hrvatskim sportom razdoblje u kojem je potrebno dodatno osnažiti povjerenje u sustav, unaprijediti način upravljanja, jasno definirati prioritete te osigurati snažniju podršku sportašima, trenerima i sportskim savezima. Varvodiću su podršku dali zbog njegova dugogodišnjeg iskustva u sportu, rada u domaćim i međunarodnim sportskim organizacijama te razumijevanja potreba sportskog sustava na svim razinama.

– Vjerujemo kako svojim znanjem, iskustvom i međunarodnim kontaktima može doprinijeti novom smjeru razvoja Hrvatskog olimpijskog odbora – poručili su iz Sportskog saveza Grada Zagreba. Dodaju kako HOO mora biti institucija koja okuplja i djeluje u interesu svih sportova, bez podjela i favoriziranja pojedinih skupina, a njegova uloga treba biti usmjerena na stvaranje kvalitetnijih uvjeta za sportaše, jačanje položaja trenera, podršku savezima i razvoj sporta od lokalne do nacionalne razine.

Izbori za predsjednika HOO-a, kao i članove Vijeća HOO-a za preostali mandat do listopada 2028. godine, održat će se 29. srpnja. O novom predsjedniku odlučivat će ukupno 155 glasova – nacionalni savezi olimpijskih i neolimpijskih sportova, lokalne sportske zajednice, predstavnici Hrvatskog kluba olimpijaca i Komisije sportaša HOO-a te članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović. Na istoj sjednici Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba predložio je i imenovanje glavne tajnice Suzane Šop za predstavnicu Saveza u Vijeću HOO-a, a jednoglasno je prihvatio i njezino godišnje izvješće o radu te izvješća o provedbi projekata Olimpijski festival dječjih vrtića, IMPACT i Turnir 4 grada.