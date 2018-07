Zagrebački ugostitelji upozoravaju na sporost pri izdavanju dozvola za strane radnike

Udruženje ugostitelja Zagreb upozorilo je u utorak da sustav zapošljavanja radnika iz trećih zemalja na temelju kvota ne funkcionira dovoljno brzo, pri čemu ishođenje dozvola u nekim slučajevima traje i do tri i pol mjeseca.

Iz udruženja kažu da je poznata činjenica da na hrvatskom tržištu rada nedostaje radna snaga za sektor turizma i ugostiteljstva, a kako je jedan od problema, kako za zagrebačke ugostitelje, tako i iz cijele Hrvatske, zapošljavanje radne snage iz trećih zemalja na temelju kvota koje je prošli mjesec izdala Vlada, a koje za turizam i ugostiteljstvo osiguravaju 8.660 radnih dozvola.

Napominju da je spomenuti mehanizam pretežno usmjeren na zemlje čiji je životni standard znatno niži od onog u Hrvatskoj, kao što su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Ukrajina.

"Iako se čini kao idealno rješenje za poslodavce kojima kronično nedostaje radne snage, sustav u ovom slučaju ne funkcionira dovoljno brzo. Zapošljavanje stranaca jednostavnije je ukoliko već i prije sezone imate radnika kojeg želite zaposliti. U tom slučaju od predaje dokumentacije pri Ministarstvu unutarnjih poslova do ishođenja dozvole, proći će najmanje 20-ak dana, a u nekim slučajevima i do tri i pol mjeseca. Naravno, to je vremensko razdoblje predugo ukoliko je sezona već počela, a vama hitno treba netko za rad", poručuju iz Udruženja ugostitelja Zagreb.

Iz udruženja navode i primjer dugogodišnjeg ugostitelja Dražana Marjana Ivančića, koji je dokumentaciju za dobivanje dozvole za boravak i rad za dva radnika iz Bosne i Hercegovine predao početkom veljače ove godine, a dozvole su izdane tek sredinom svibnja.

Predsjednik udruženja Franz Letica upozorava da bez primjerenog broja radnika, kao temeljnog preduvjeta za održavanje kvalitete usluge, stope turističkog rasta koje vidimo posljednjih nekoliko godina neće biti moguće održati.

"Iako je sezona već u punom jeku, ugostitelji na području Zagreba, ali i cijele države, bore se s apsurdno dugim čekanjima na dozvole za strane radnike. Apeliramo na nadležne institucije da ubrzaju birokratski proces kako bi i ubuduće kvaliteta usluge ostala na razini koju rado ističemo“, poručuje Letica.

Iako je točan podatak o broju potrebnih radnika u sektoru turizma i ugostiteljstva na zagrebačkom području teško utvrditi, Letica kaže da je činjenica da je fluktuacija na tržištu rada vrlo visoka.

"Danas imate radnika, sutra je taj isti radnik otišao odraditi sezonu na Jadranu. Kada bismo trenutnu situaciju pretvorili u brojke, okvirno možemo reći da se u ovom trenutku oko 250 ljudi može zaposliti na području grada Zagreba na radnim mjestima od dostavljača preko konobara do kuhara", ocijenio je Letica za Hinu.

Napominje da po pitanju visine plaće određeni pritisci radnika svakako postoje te kako su oni u poziciji diktirati cijenu rada. Pritom, trenutna prosječna plaća konobara u Zagrebu iznosi pet tisuća kuna neto, kuhara deset tisuća, a pomoćnog radnika u kuhinji 5.500 kuna.