Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA ZAPADU GRADA

Na glavnom trgu ovog zagrebačkog kvarta već pet mjeseci obnavlja se igralište. Evo zašto radovi traju 'sto godina'

Zagreb: Obnova dječjeg igrališta na Trgu Ivana Kukuljevića traje više od pet mjeseci
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ana Vrbanek
03.02.2026.
u 15:15

Što je zadržalo radnike (ili radove) i kad bi se ograda oko trga konačno mogla maknuti, a klinci se igrati na novim spravama, pitali smo predsjednika Gradske četvrti Stenjevec Ivana Zelenića

Nikako da se završi, razrovano stoji od rujna, radnika ni na vidiku, sprečava normalno kretanje... Sa svim ovim pritužbama obratili su nam se stanovnici Špansko koji već mjesecima čekaju da dječje igralište na tamošnjem Trgu Ivana Kukuljevića zasja u svom novom ruhu. Kukuljevićev trg, inače, glavno je okupljalište stanovnika Španskog, obnova dječjeg igrališta na lokaciji traje već pet mjeseci, a i dalje nema jasnih naznaka kada bi radovi mogli biti završeni. Realizacija projekta, kojim će Špansko dobiti novo, moderno inkluzivno dječje igralište, počela je u rujnu prošle godine, kao što smo već i spomenuli, a radovi su trebali trajati oko četiri mjeseca.

Što je zadržalo radnike (ili radove) i kad bi se ograda oko trga konačno mogla maknuti, a klinci se igrati na novim spravama, pitali smo predsjednika Gradske četvrti Stenjevec Ivana Zelenića. On nam je, pak, pojasnio kako su ovakve situacije česte.

– Izvođači projekta su vanjski, nisu gradski, oni imaju izazove i s drugim gradilištima, radnom snagom, ali i snijegom koji je nedavno pao. Nemamo nekakvo službeno očitovanje izvođača, ali mogu reći da često imamo ovakve situacije, posebno u zadnjih nekoliko godina kad poprilično nedostaje radne snage – objasnio nam je. Da bi, unatoč problemima s građevinom koje mogu razumijeti, ipak voljeli da se igralište konačno završi, rekli su nam u Španskom. – Strpljivi smo mi ljudi, ali sve ima svoje granice – ističu.
Ključne riječi
Trg Ivana Kukuljevića Špansko Zagreb

Komentara 3

Pogledaj Sve
TR
Trnjan
18:28 04.02.2026.

NeMožemo

AN
AnimaTor
07:25 04.02.2026.

Nesposobni i aljkavi. Samo se znaju pravdati Možemovci. Gospodin iz gradskog vijeća nije se niti udostojio doći do gradilišta.Pa bi onda vidio na tabli gradilišta da je izvođać radova domaća firma iz Zagreba.Toliko o radu možemovaca tj. neradu. Katastrofa.

VR
Vrapčanac
08:57 04.02.2026.

Kad sam pročitao sjetio sam se da je taj trg obnavljan prije cca 5 godina, i baš sam išao pogledati slike na google mapsu i vidio da je doista 2019. obnavljan trg i od 2021. na dalje se vide na trgu nove sprave na dječjem igralištu, protustresna podloga (vidljivo sa ulice Vida Došena). Pravo pitanje koje su novinari trebali postaviti je zašto se kopa i uništava dječji park koji je uređen dakle prije niti 7 godina i koliko to košta, pa zašto s tim novcem nije onda uređena neka druga površina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!