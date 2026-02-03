Na glavnom trgu ovog zagrebačkog kvarta već pet mjeseci obnavlja se igralište. Evo zašto radovi traju 'sto godina'

Nikako da se završi, razrovano stoji od rujna, radnika ni na vidiku, sprečava normalno kretanje... Sa svim ovim pritužbama obratili su nam se stanovnici Špansko koji već mjesecima čekaju da dječje igralište na tamošnjem Trgu Ivana Kukuljevića zasja u svom novom ruhu. Kukuljevićev trg, inače, glavno je okupljalište stanovnika Španskog, obnova dječjeg igrališta na lokaciji traje već pet mjeseci, a i dalje nema jasnih naznaka kada bi radovi mogli biti završeni. Realizacija projekta, kojim će Špansko dobiti novo, moderno inkluzivno dječje igralište, počela je u rujnu prošle godine, kao što smo već i spomenuli, a radovi su trebali trajati oko četiri mjeseca.

Što je zadržalo radnike (ili radove) i kad bi se ograda oko trga konačno mogla maknuti, a klinci se igrati na novim spravama, pitali smo predsjednika Gradske četvrti Stenjevec Ivana Zelenića. On nam je, pak, pojasnio kako su ovakve situacije česte.

– Izvođači projekta su vanjski, nisu gradski, oni imaju izazove i s drugim gradilištima, radnom snagom, ali i snijegom koji je nedavno pao. Nemamo nekakvo službeno očitovanje izvođača, ali mogu reći da često imamo ovakve situacije, posebno u zadnjih nekoliko godina kad poprilično nedostaje radne snage – objasnio nam je. Da bi, unatoč problemima s građevinom koje mogu razumijeti, ipak voljeli da se igralište konačno završi, rekli su nam u Španskom. – Strpljivi smo mi ljudi, ali sve ima svoje granice – ističu.