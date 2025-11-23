Naši Portali
UVEST ĆE SE I DODATNE LINIJE

ZET-ov autobus 107 imat će prioritetan prolazak Slavonskom dok traju radovi oko Vjesnika

Zagreb: Autobusna linija 107, Jankomir - Žitnjak
Tomislav Miletic/PIXSELL
23.11.2025.
"Pozivamo sve građane, a osobito one na zapadu, da se upoznaju s voznim redom i stajalištima linije 107 te da joj daju priliku u periodu dok se ne dovrše radovi na proširenju prometnice", apeliraju s Radićeva trga

Od sutra ujutro autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak ima prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske, javljaju iz Grada.  U suradnji ZET-a i zagrebačke policije, objašnjavaju, autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak od ponedjeljka imat će prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

To će značajno ubrzati prometovanje te linije i skratiti njezino vrijeme putovanja što će je učiniti atraktivnijom mnogim građanima, kažu iz Grada. "Pozivamo sve građane, a osobito one na zapadu, da se upoznaju s voznim redom i stajalištima linije 107 te da joj daju priliku u periodu dok se ne dovrše radovi na proširenju prometnice", apeliraju s Radićeva trga dodajući kako rade i na tome da se uvedu i dodatni polasci linije, o čemu će izvijestiti javnost u idućim danima.

FOTO Na Slavonskoj se radi punom parom, a Vjesnik pregledavaju dronovi
Zagreb: Autobusna linija 107, Jankomir - Žitnjak
Ključne riječi
požar u Vjesniku Zagreb ZET linija 107 Slavonska avenija

