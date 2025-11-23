ZET-ov autobus 107 imat će prioritetan prolazak Slavonskom dok traju radovi oko Vjesnika

Od sutra ujutro autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak ima prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske, javljaju iz Grada. U suradnji ZET-a i zagrebačke policije, objašnjavaju, autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak od ponedjeljka imat će prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

To će značajno ubrzati prometovanje te linije i skratiti njezino vrijeme putovanja što će je učiniti atraktivnijom mnogim građanima, kažu iz Grada. "Pozivamo sve građane, a osobito one na zapadu, da se upoznaju s voznim redom i stajalištima linije 107 te da joj daju priliku u periodu dok se ne dovrše radovi na proširenju prometnice", apeliraju s Radićeva trga dodajući kako rade i na tome da se uvedu i dodatni polasci linije, o čemu će izvijestiti javnost u idućim danima.