FOTO Na Slavonskoj se radi punom parom, a Vjesnik pregledavaju dronovi
Jučer su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji zbog požara u Vjesnikovu neboderu i zatvorenog podvožnjaka, trajati će sedam do deset dana, najavio je ranije zagrebački pročelnik za promet Andro Pavuna dodajući kako se, ako statičari kažu da je Vjesnik siguran, radovi neće nastaviti.
Grad Zagreb, naime, uvodi novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.
O sudbini privremenih prometnih rješenja ovisit će mišljenje statičara koji i danas dronovima pregledavaju stanje Vjesnikova nebodera te prate ponašanje armiranobetonske konstrukcije. Njihovi službeni zaključci očekuju se sutra.