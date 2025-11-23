FOTO Na Slavonskoj se radi punom parom, a Vjesnik pregledavaju dronovi

Jučer su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji zbog požara u Vjesnikovu neboderu i zatvorenog podvožnjaka, trajati će sedam do deset dana, najavio je ranije zagrebački pročelnik za promet Andro Pavuna dodajući kako se, ako statičari kažu da je Vjesnik siguran, radovi neće nastaviti.
Jučer su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji zbog požara u Vjesnikovu neboderu i zatvorenog podvožnjaka, trajati će sedam do deset dana, najavio je ranije zagrebački pročelnik za promet Andro Pavuna dodajući kako se, ako statičari kažu da je Vjesnik siguran, radovi neće nastaviti.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Grad Zagreb, naime, uvodi novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.
Grad Zagreb, naime, uvodi novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20.000 vozila, što je dvije trećine prometa prije požara. 
Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20.000 vozila, što je dvije trećine prometa prije požara. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Očevid u Vjesnikovu neoboderu još nije započeo jer se i dalje čeka konačna procjena statičara o stabilnosti konstrukcije.
Očevid u Vjesnikovu neoboderu još nije započeo jer se i dalje čeka konačna procjena statičara o stabilnosti konstrukcije.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
O sudbini privremenih prometnih rješenja ovisit će mišljenje statičara koji i danas dronovima pregledavaju stanje Vjesnikova nebodera te prate ponašanje armiranobetonske konstrukcije. Njihovi službeni zaključci očekuju se sutra.
O sudbini privremenih prometnih rješenja ovisit će mišljenje statičara koji i danas dronovima pregledavaju stanje Vjesnikova nebodera te prate ponašanje armiranobetonske konstrukcije. Njihovi službeni zaključci očekuju se sutra.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/