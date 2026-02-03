Naši Portali
U CENTRU GRADA

Čitatelji nam poslali fotke, pogledajte prizore ispred Sindikata komunalnih redara!

Foto: Matija Likic
1/6
VL
Autor
Ana Vrbanek
03.02.2026.
u 13:06

– Ovo je tema koja me muči i smeta jer imam dojam da je grad nekada bio znatno čišći nego danas – napisao nam je čitatelj Matija

Zagrepčane smo prije mjesec dana pitali da pošalju poruke našoj gradskoj redakciji što bi mijenjali u metropoli. Naš čitatelj Matija L. poslao nam je nekoliko fotografija koje prikazuju stanje zagrebačkih ulica nedaleko samog centra grada. Likić je tijekom popodnevne šetnje prvog dana u veljači prošao Martićevom, Bauerovom, Šenoinom i Jurišićevom ulicom te zapazio kako su ulice Zagreba u lošem su stanju i kako se čini kao da nitko ne mari za njihovu čistoću.

– Ovo je tema koja me muči i smeta jer imam dojam da je grad nekada bio znatno čišći nego danas – napisao nam je Matija. Na više lokacija po gradu zatekao je scene razbacanog i odloženog smeća u gotovo svakom kutku ulica kojima je prošao, zatim smećem pretrpane kante, potrgane metalne grede te prljave i crne ulice što samo narušava izgled metropole. Posebnu pažnju skrenuo je na situaciju pretrpane kante za smeće ispred Sindikata komunalnih redara u Martićevoj ulici. 
smeće Zagreb
smeće Zagreb

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
13:29 03.02.2026.

Ovime bi se trebao baviti Tomašević, a ne ideologijom. Recimo, odlaganje glomaznog otpada na zelenim površinama se i dalje događa, 2026. Zagreb izgleda kao Bejrut. Pogledajte koliko je ljudi završilo s prijelomima zbog neočišćenih nogostipa prije nekilo tjedana. Ljeti se trava ne kosi valjda zbog kukaca ili što?

KU
kublajkhan
13:30 03.02.2026.

Car je gol. Kaj se čeka sa referendumom?

NE
nebiseštelmešati
13:49 03.02.2026.

Sekta se godinu dana bavi s M.P.T. , umjesto da radi ono za što su je neki izabrali , da skuplja smeće , kosi travu , da zet redovno vozi i da se ljudi imaju gdje pokopati , za sve ostalo nisu sposobni , a nisu ni za ovo što bi trebali raditi.

