Čitatelji nam poslali fotke, pogledajte prizore ispred Sindikata komunalnih redara!

Zagrepčane smo prije mjesec dana pitali da pošalju poruke našoj gradskoj redakciji što bi mijenjali u metropoli. Naš čitatelj Matija L. poslao nam je nekoliko fotografija koje prikazuju stanje zagrebačkih ulica nedaleko samog centra grada. Likić je tijekom popodnevne šetnje prvog dana u veljači prošao Martićevom, Bauerovom, Šenoinom i Jurišićevom ulicom te zapazio kako su ulice Zagreba u lošem su stanju i kako se čini kao da nitko ne mari za njihovu čistoću.

– Ovo je tema koja me muči i smeta jer imam dojam da je grad nekada bio znatno čišći nego danas – napisao nam je Matija. Na više lokacija po gradu zatekao je scene razbacanog i odloženog smeća u gotovo svakom kutku ulica kojima je prošao, zatim smećem pretrpane kante, potrgane metalne grede te prljave i crne ulice što samo narušava izgled metropole. Posebnu pažnju skrenuo je na situaciju pretrpane kante za smeće ispred Sindikata komunalnih redara u Martićevoj ulici.