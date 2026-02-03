Uglancana i friška! Pogledajte kako izgleda završeni dio nove tramvajske pruge na Sarajevskoj

Dio trase na tramvajskoj pruzi na početku Sarajevske potpuno je gotov. A završetak svih radova, uključujući rekonstrukciju prometnice, izgradnju tramvajske pruge i pripadajuće infrastrukture te izgradnju privremene tramvajske okretnice, planiran je do kraja drugog tromjesečja 2026, rekli su nam ranije iz Grada. Što znači da je rok do konca lipnja, nakon čega će još dvije godine biti potrebne do potpunog spoja na autocestu.

– Tijekom izvođenja radova došlo je do određenih prilagodbi rokova zbog složenosti zahvata i potrebe za koordinacijom više nadležnih institucija – zaključili su te naveli što se do sada napravilo, od izgradnje nove odvodnje, kanalizacije, vodovoda, vrelovoda, javne rasvjete, struje i digitalnih komunikacijskih kablova preko učvršćivanja slabo nosivog tla, postavljanja rubnjaka, stubova za bukobrane do prvog sloja asfalta na dijelu trase. Ipak, posla je još podosta pa će Tomaševićev najveći prometni projekt u ovih pet godina mandata do potpune realizacije morati još pričekati.

Sarajevska cesta će biti proširena u punom profilu koji uključuje tri kolne trake za automobile u svakom smjeru te obostranu pješačku i biciklističku stazu, te zaštitu od buke. Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge. U sastavu tramvajske pruge nalazit će se 8 novih tramvajskih stajališta i tramvajsko okretište. Vrijednost radova je 25 milijuna eura plus PDV, koji se financiraju iz gradskog proračuna, ali se očekuje sufinanciranje i iz EU fondova u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.