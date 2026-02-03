Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIDLJIV NAPREDAK

Uglancana i friška! Pogledajte kako izgleda završeni dio nove tramvajske pruge na Sarajevskoj

Zagreb: Radovi na tramvajskoj pruzi u Sarajevskoj ulici
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Večernji.hr
03.02.2026.
u 13:35

Sarajevska cesta će biti proširena u punom profilu koji uključuje tri kolne trake za automobile u svakom smjeru te obostranu pješačku i biciklističku stazu, te zaštitu od buke.

Dio trase na tramvajskoj pruzi na početku Sarajevske potpuno je gotov. A završetak svih radova, uključujući rekonstrukciju prometnice, izgradnju tramvajske pruge i pripadajuće infrastrukture te izgradnju privremene tramvajske okretnice, planiran je do kraja drugog tromjesečja 2026, rekli su nam ranije iz Grada. Što znači da je rok do konca lipnja, nakon čega će još dvije godine biti potrebne do potpunog spoja na autocestu. 

– Tijekom izvođenja radova došlo je do određenih prilagodbi rokova zbog složenosti zahvata i potrebe za koordinacijom više nadležnih institucija – zaključili su te naveli što se do sada napravilo, od izgradnje nove odvodnje, kanalizacije, vodovoda, vrelovoda, javne rasvjete, struje i digitalnih komunikacijskih kablova preko učvršćivanja slabo nosivog tla, postavljanja rubnjaka, stubova za bukobrane do prvog sloja asfalta na dijelu trase. Ipak, posla je još podosta pa će Tomaševićev najveći prometni projekt u ovih pet godina mandata do potpune realizacije morati još pričekati.

Sarajevska cesta će biti proširena u punom profilu koji uključuje tri kolne trake za automobile u svakom smjeru te obostranu pješačku i biciklističku stazu, te zaštitu od buke. Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge. U sastavu tramvajske pruge nalazit će se 8 novih tramvajskih stajališta i tramvajsko okretište. Vrijednost radova je 25 milijuna eura plus PDV, koji se financiraju iz gradskog proračuna, ali se očekuje sufinanciranje i iz EU fondova u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.
Ključne riječi
Zagreb pruga Sarajevska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Skate Park Špansko
3
U GAJNICAMA

Na zapadu metropole buna zbog skate parka, Možemo: Projekt su izabrali sami građani

Možemo Zapad odgovorio je stanovnicima Gajnica kako i dalje smatraju da je skate park u Gajnicama projekt vrijedan pažnje. – Potreban je i poželjan, osobito jer su ga predložili građani, odabrali građani, a Vijeće Mjesnog odbora Gajnice i Vijeće Gradske četvrti Podsused - Vrapče podržali. Želimo razvoj urbane kulture i sporta u kvartu pa zato i ulažemo u obnovu Hakla na Taksiju, novu rasvjetu, novo zelenilo i skate park, koji će Gajnicama dati novi i kvalitetan sadržaj – napisali su.

Zagreb: Rita Bakić, srednjoškolka MIOC-a, voditeljica je udruge Zlatni zmaj
VOLONTERSKA MREŽA

Šteka vam matematika, fizika? Srednjoškolci iz MIOC-a potpuno besplatno daju instrukcije! Evo kome i kako im se javiti

– Velika vrijednost naših volontera je u tome što su svi oni, ne tako davno, bili u osnovnoj školi, da su se nalazili u istoj poziciji tih učenika kojima sada daju instrukcije. Ponekad su čak išli u iste osnovne škole u koje idu ti učenici, pa znaju točno što profesori traže, na što treba obratiti pažnju, što je njima bilo teško kada su bili u njihovim cipelama. Takvo iskustvo je nezamjenjivo – smatra Lucija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!