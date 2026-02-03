SDP pisao Ustavnom sudu: 'Dogodio se napad HDZ-a na ustavni poredak'

Kao što je najavio, predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić obratio se Ustavnom sudu po pitanju organizacije dočeka rukometaša na glavnom gradskom trgu. Kako su priopćili iz Skupštine, Mišić je u svojstvu fizičke osobe sudu podnio prijedlog za postupanje u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije.

– Nažalost, ovdje više nije tema niti uspjeh rukometaša, niti jedan pjevač, niti jedna pjesma, nego pitanje postojanja demokracije i ustavom zajamčenog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu – rekao je Mišić, inače iz kadrova SDP-a, naglašavajući kako se dogodio napad HDZ-a na ustavni poredak.

– Zaključkom Vlada Republike Hrvatske zadire u djelokrug jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, preuzimanjem organizacije javnog okupljanja na javnoj površini bez suglasnosti/dozvola nadležnih lokalnih tijela. Takvim postupanjem negira se ustavno jamstvo samostalnosti lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njezina djelokruga te krši načelo ustavnosti i zakonitosti kao i diobe vlasti čime se stvara opasan presedan izravne intervencije izvršne vlasti u pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu – stoji u prijedlogu za postupanje Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Kako piše u dokumentu, Ustavnom se sudu predlaže da, u okviru svoje ustavne ovlasti:

Razmotri ustavnost i zakonitost Zaključka Vlade RH s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Utvrdi da je predmetnim Zaključkom došlo do neustavnog zadiranja izvršne vlasti u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave te

Uputi Izvješće Hrvatskom saboru o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti, radi zaštite ustavnopravnog poretka i osiguranja jamstva lokalne samouprave

– Smatra se nužnim da Ustavni sud Republike Hrvatske, u skladu sa svojim ustavnim ovlastima i dosadašnjim shvaćanjima (sadržanim u nizu svojih ranijih odluka koje se odnose na Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i mogućnosti ograničenja tog prava), iznese svoj stav o ustavnosti ograničavanja prava u slučajevima kada Vlada Republike Hrvatske samoinicijativno, bez odgovarajućeg akta suglasnosti, svojom odlukom uređuje pitanja iz zakonom utvrđenog djelokruga Grada Zagreba – napominje Mišić u svom zahtjevu.