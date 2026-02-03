Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MATEJ MIŠIĆ

SDP pisao Ustavnom sudu: 'Dogodio se napad HDZ-a na ustavni poredak'

Zagreb: Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić održao konferenciju za medije
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
03.02.2026.
u 14:21

Nažalost, ovdje više nije tema niti uspjeh rukometaša, niti jedan pjevač, niti jedna pjesma, nego pitanje postojanja demokracije i ustavom zajamčenog prava na lokalnu i područnu samoupravu, poručio je Matej Mišić (SDP)

Kao što je najavio, predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić obratio se Ustavnom sudu po pitanju organizacije dočeka rukometaša na glavnom gradskom trgu. Kako su priopćili iz Skupštine, Mišić je u svojstvu fizičke osobe sudu podnio prijedlog za postupanje u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije. 

– Nažalost, ovdje više nije tema niti uspjeh rukometaša, niti jedan pjevač, niti jedna pjesma, nego pitanje postojanja demokracije i ustavom zajamčenog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu – rekao je Mišić, inače iz kadrova SDP-a, naglašavajući kako se dogodio napad HDZ-a na ustavni poredak. 

– Zaključkom Vlada Republike Hrvatske zadire u djelokrug jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, preuzimanjem organizacije javnog okupljanja na javnoj površini bez suglasnosti/dozvola nadležnih lokalnih tijela. Takvim postupanjem negira se ustavno jamstvo samostalnosti lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njezina djelokruga te krši načelo ustavnosti i zakonitosti kao i diobe vlasti čime se stvara opasan presedan izravne intervencije izvršne vlasti u pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu – stoji u prijedlogu za postupanje Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Znate li čemu služi ova svemirska kabina u zagrebačkoj gradskoj upravi? Znamo i koliko je koštala
Zagreb: Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić održao konferenciju za medije
1/2

Kako piše u dokumentu, Ustavnom se sudu predlaže da, u okviru svoje ustavne ovlasti: 

  • Razmotri ustavnost i zakonitost Zaključka Vlade RH s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
  • Utvrdi da je predmetnim Zaključkom došlo do neustavnog zadiranja izvršne vlasti u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave te
  • Uputi Izvješće Hrvatskom saboru o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti, radi zaštite ustavnopravnog poretka i osiguranja jamstva lokalne samouprave

– Smatra se nužnim da Ustavni sud Republike Hrvatske, u skladu sa svojim ustavnim ovlastima i dosadašnjim shvaćanjima (sadržanim u nizu svojih ranijih odluka koje se odnose na Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i mogućnosti ograničenja tog prava), iznese svoj stav o ustavnosti ograničavanja prava u slučajevima kada Vlada Republike Hrvatske samoinicijativno, bez odgovarajućeg akta suglasnosti, svojom odlukom uređuje pitanja iz zakonom utvrđenog djelokruga Grada Zagreba – napominje Mišić u svom zahtjevu. 

Ključne riječi
Ustavni sud dokument Matej Mišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Skate Park Špansko
3
U GAJNICAMA

Na zapadu metropole buna zbog skate parka, Možemo: Projekt su izabrali sami građani

Možemo Zapad odgovorio je stanovnicima Gajnica kako i dalje smatraju da je skate park u Gajnicama projekt vrijedan pažnje. – Potreban je i poželjan, osobito jer su ga predložili građani, odabrali građani, a Vijeće Mjesnog odbora Gajnice i Vijeće Gradske četvrti Podsused - Vrapče podržali. Želimo razvoj urbane kulture i sporta u kvartu pa zato i ulažemo u obnovu Hakla na Taksiju, novu rasvjetu, novo zelenilo i skate park, koji će Gajnicama dati novi i kvalitetan sadržaj – napisali su.

Zagreb: Rita Bakić, srednjoškolka MIOC-a, voditeljica je udruge Zlatni zmaj
VOLONTERSKA MREŽA

Šteka vam matematika, fizika? Srednjoškolci iz MIOC-a potpuno besplatno daju instrukcije! Evo kome i kako im se javiti

– Velika vrijednost naših volontera je u tome što su svi oni, ne tako davno, bili u osnovnoj školi, da su se nalazili u istoj poziciji tih učenika kojima sada daju instrukcije. Ponekad su čak išli u iste osnovne škole u koje idu ti učenici, pa znaju točno što profesori traže, na što treba obratiti pažnju, što je njima bilo teško kada su bili u njihovim cipelama. Takvo iskustvo je nezamjenjivo – smatra Lucija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!