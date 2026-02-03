Mostovi okruga metropole: Evo koliko se daje za njihovo održavanje

Redovito održavanje pješačkih mostova na svom području planira Grad Zagreb, i to kroz natječaj koji će tek raspisati, a koji je vrijedan 200 tisuća eura bez PDV-a. Cilj je osigurati da mostovi budu sigurni, funkcionalni i uredni za svakodnevno korištenje, a ugovor će se sklopiti u obliku okvirnog sporazuma na dvije godine s jednim gospodarskim subjektom, na temelju kojeg će se potpisati dva jednogodišnja ugovora.

Prema dokumentaciji o nabavi, predmet ugovora obuhvaća sve radove redovitog održavanja pješačkih mostova, uključujući sanaciju i zamjenu oštećenih podnih ploha, popravke rukohvata, sanaciju elemenata konstrukcije, kao i druge radove definirane troškovnikom. Dokumentacija, pritom, ne navodi popis konkretnih lokacija, već se radovi planiraju prema potrebi tijekom trajanja ugovora, što u praksi obično uključuje manje pješačke mostove i kvartovske pasarele u parkovima, uz vodotoke i iznad prometnica, a ne velike cestovne mostove.

Odabrani izvođač bit će obvezan zbrinuti sav nastali otpad u skladu sa zakonskim propisima te ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti za izvođenje radova, kao i osigurati gradilište radi zaštite pješaka, prometa i samih radnika. Grad zadržava pravo, u slučaju potrebe, zatražiti izvođenje radova i izvan redovnog radnog vremena.

Poseban naglasak stavljen je na mogućnost hitnih intervencija koje će izvođač morati izvršiti u roku od najviše 24 sata ako dođe do oštećenja koja predstavljaju sigurnosni rizik za ljude ili imovinu. Početak radova planiran je otprilike mjesec dana nakon sklapanja okvirnog sporazuma, dok će rok trajanja pojedinačnih ugovora biti 12 mjeseci od uvođenja u posao.

Iz dokumentacije je vidljivo i da će se od izvođača zahtijevati detaljno mjesečno izvještavanje, uključujući specifikaciju troškova za svaku pojedinu lokaciju, kao i strogo pridržavanje propisa iz područja zaštite na radu, zaštite okoliša i gradnje. U slučaju kašnjenja ili neurednog izvršenja ugovornih obveza predviđene su ugovorne kazne, dok Grad ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti odgovarajuća jamstva.