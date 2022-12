Za promet u potpunosti otvoren Jadranski most u Zagrebu. Provjerite kada se nastavljaju radovi

Danas je u Zagrebu za promet u potpunosti otvoren Jadranski most. "Kako bi se građanima olakšalo kretanje tijekom nadolazećih blagdana Božića i Nove godine, radovi na obnovi i ojačanju istočnog vijadukta Jadranskog mosta su uz dodatni napor završeni ranije", poručili su iz Grada Zagreba. Most će biti otvoren do 10. siječnja 2023. u 10 sati do nastavka radova na zapadnom vijaduktu mosta.

"Radovi na zapadnom vijaduktu mosta započet će u siječnju, dok će se duž istočnog kolnika mosta promet odvijati u oba smjera preko ukupno četiri prometne trake. Radi se o istoj privremenoj prometnoj regulaciji kakva je do sada bila za vrijeme izvođenja radova na sanaciji istočnog vijadukta. Ta se regulacija pokazala protočnom te očekujemo istu protočnost i prilikom izvođenja radova obnove i ojačanja zapadnog vijadukta, izvijestili su iz Grada.

Riječ je o radovima vrijednim 28 milijuna kn (bez PDV-a), od čega je 11 milijuna kn (s PDV-om) sufinancirano sredstvima iz Europskog fonda solidarnosti.