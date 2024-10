Vraća se Žarište, u Klub Komedija dolaze izvođači iz regije: 'Odlučili smo isprobati novu dinamiku...'

Daske pozornice Kluba Komedija ostaju i centar autorske glazbe. Pod okriljem inicijative Novih prostora kulture, ove se jeseni vraća Žarište, a 17. listopada u sklopu programa u Cesarčevu 2 stižu makedonski hibridni kolektiv Funk Shui i šibenski bend Aracataca.

Funk Shui svoje je ritmove na sceni prvi put predstavio prije 12 godina, kolektiv je poznat po tome što stalno istražuje nove puteve glazbenog izričaja, a lani je objavio i treći album "Nikogash Pak". Njihov je opus mješavina različitih stilova, a nakon što su svoje singlove predstavili u zemljama regije, ali i u Velikoj Britaniji, Poljskoj, Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj, došlo je vrijeme da to učine i pred hrvatskom publikom. No, prije nego što stupe na pozornicu Kluba Komedija, posjetitelje će svojim indie-rock ritmovima zabaviti bend koji stiže s Jadrana. Aracataca postoji tek dvije godine, skupina je lokalno poznata po energičnosti i jedinstvenom zvuku, a izbacila je i dva singla. Trenutačno pripremaju EP izdanje inspirirano raznim glazbenim žanrovima, a obuhvatit će ritmove od bossa nove do post-punka.

– Odlučili smo u programu Žarišta isprobati novu dinamiku i publici predstaviti izvođače koji su dio regionalne scene. Nadamo se da će bendovi uživati u svojim nastupima te da će ih domaći slušatelji lijepo prihvatiti – poručio je Hrvoje Laurenta, privremeni ravnatelj centra Novi prostori kulture.

Žarište je serijom koncerata u svibnju i lipnju, spomenimo, privuklo gotovo tisuću posjetitelja koji su u šest večeri upoznali sedam bendova i zabavili se uz njihovu glazbu. Publici je program koji sufinancira Grad donio novo mjesto za druženje, a autorskim glazbenicima osigurao prostor s profesionalnim uvjetima za izvođenje.

Ulaznice za svirku sredinom mjeseca već su u prodaji i mogu se kupiti putem sustava Entrio za osam eura. A sve novosti Žarišta i raspored nastupa dostupni na internetskim stranicama i društvenim mrežama programa. •