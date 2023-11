VIDEO Zagrepčani u očaju zbog susjede čiji psi teroriziraju kvart: 'Napali su dijete, institucije ne reagiraju'

Koga god da na Malešnici pitati poznaje li žensku osobu s tri psa, svi će znati o kome se radi i pritom im neće biti svejedno. Riječi su to stanovnika tog zagrebačkog kvarta koji se nam se javili jer posljednje dvije godine bore se sa susjedom koja svakodnevno, kako opisuju, terorizira Malešnicu i Špansko.

-I prije nego što je nabavila pse, gospođa je znala raditi probleme jer je znala iskakati na cestu i stavljati u opasnost sebe i druge sudionike u prometu, ali to smo nekako tolerirali. Situacija se zakomplicirala jer su psi nesocijalizirani, zanemarivani i napadaju ljude i druge pse, a jedan od njih je ugrizao i dijete- prepričavaju nam zabrinuti susjedi na Malešnici koji su nam i poslali videozapise onoga s čime se svakodnevno suočavaju.

Osim što psi neprestano hodaju bez povoca, problem je i što su neuhranjeni pa nerijetko znaju naskakivati na ljude koji s namirnicama izlaze iz dućana. Situacija s ozlijeđenim djetetom za susjede je bila kap koja je prelila čašu pa su dotičnu prijavili i policiji, a za zbrinjavanje pasa javili su se Dumovcu.

-Policija je bila više puta, napravili bi uvid, ponekad bi je odveli, a onda vratili i cijela priča bi počela ispočetka. Kad god im javimo, uvijek nam samo kažu da je osoba poznata. Stav susjeda je da gospođa ima problema s psihičkim zdravljem i da joj treba pružiti pomoć, a institucije ne mogu ništa jer ona tu pomoć odbija. Problema pasa koji vrše nuždu gdje stignu i o činjenici da su slobodno pušteni dojavili smo komunalnom redarstvu u kojemu nam kažu da oni s tim nemaju ništa. Dumovec pak kaže da oni ne izlaze na teren ako psi imaju vlasnika- govore nam u Malešnici.

A tko je onda zadužen za vlasničke pse koji su zanemareni, pitaju su susjedi, jer osim što su svi opetovano slali prijave na više adresa, i nakon silnih dokaza o problemu, problem se ne rješava. A sami ne mogu jer vlasnica pasa na neke je susjede fizički nasrnula kada su pokušali smiriti situaciju.

O situaciji na Malešnici pitali smo Dumovec, Policijsku upravu Zagrebačku te zagrebačko komunalno redarstvo. Kada budemo dobili odgovore, objavit ćemo ih na našem portalu.

Inače, prije mjesec dana pisali smo o napadima opasnih pasa u Zagrebu na djecu i prolaznike koji nisu na povodca. U Zagrebu je u 2023. do kraja listopada, vlasnicima kod kojih su uočene nepravilnosti, odnosno nisu se držali odredaba Odluke o držanju kućnih ljubimaca koje uključuju i zabranu šetnje bez povodca osim na mjestima gdje je to dopušteno, izrečeno samo 85 prekršajnih sankcija.

Kazne za prekršaje, među kojima su i šetnja pasa ondje gdje je to zabranjeno te bez pribora za čišćenje izmeta kreću se od 80 do 266 eura za fizičke i od 266 do 1333 eura za pravne osobe. Za provođenje odluke zaduženi su komunalni redari kojih, neslužbeno doznajemo, ima premalo pa ne mogu kvalitetno nadzirati sve prekršaje u njihovoj nadležnosti.

