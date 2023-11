Grad vraća novac za boksove, brave, uređenja smetlarnika, donosimo sve detalje na jednom mjestu

Ako ste već sagradili boks, zatvorili smetlarnik, postavili master cilindar ili šifrarnik na vrata kako biste svoju zgradu prilagodili pravilima novoga modela odlaganja otpada koja su u primjeni od lanjskoga listopada, sredstva koja ste uložili će vam se refundirati. Obećao je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević početkom prošloga mjeseca, najavivši u sklopu prve godišnjice uspostave sustava za otpad povrat troškova za bokseve kao jednu od novosti.

Sada je pak poznato više detalja jer je u javnom savjetovanju nacrt prijedloga odluke kojom Grad utvrđuje kako će, kome i u kojem iznosu vratiti uložen novac. Javno savjetovanje traje do 18. studenoga, a prema prijedlogu, povrat sredstava moći će tražiti svi koji su nakon 8. ožujka 2022. godine imali troškove za zatvaranje postojećeg ili postavljanje novog boksa te za ugradnju vrata smetlarnika, master cilindara ili šifrarnika.

Što se tiče tipskih boksova izgrađenih na javnoj površini, povrat sredstava bit će u cijelosti, ovisno o projektu prema kojem se postavljao. Pa tako za najmanji boks tipa NS1 možete dobiti maksimalno 2800 eura, a modeli NS1-1 i NS1-2 refundirat će se do iznosa od 4000 eura. Za veće boksove tipskog projekta NS2 predviđen je povrat do 4300, za NS3 do 6000 eura, dok će se za model NS4 refundirati do 7700 eura.

Boks u ulici Divka Budaka.

Ako je pak boks sagrađen unutar katastarske čestice zgrade, odobravat će se povrat do 75 posto utrošenog iznosa. A do 50 posto sredstava refundirat će se za netipske bokseve sagrađene na parceli zgrade prije donošenja ove odluke. Ako se boks postavi nakon njezina donošenja, povrat polovine uloženog novca moguće je ostvariti samo ako je boks u boji RAL ton karti 7016. Odobravat će se i nadoknada troškova za montiranje vrata na postojeći boks ili smetlarnik, i to do iznosa od najviše 300 eura po kvadratu.

Prema nacrtu odluke, zgrade koje su se odlučile za cilindar koji odgovara master ključu Čistoće dobit će 40 eura povrata za bravu te usto za ključeve šest eura po stanu. Za ugradnju šifrarnika pak refundirat će se najviše 660 eura.

Plan je rok za podnošenje zahtjeva odrediti do 31. prosinca 2024. godine, do kada će biti potrebno ispuniti obrazac i Gradu dostaviti dokumentaciju koju je trebalo ishoditi za radove, ali i sve račune. Zahtjev može dostaviti ili predstavnik stanara ili upravitelj zgrade. Zatim će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik utvrditi potpunost zahtjeva, a kad se to ustanovi, stoji također u prijedlogu odluke, počinje teći rok od šezdeset dana u kojem će povrat sredstava biti izvršen na račun zajedničke pričuve zgrade.

