VIDEO Vrećica s porukom u ZET-ovom tramvaju oduševila ljude: 'Što ti je poštenje'

Zanimljivu snimku na TikToku podijelio je jedan korisnik. Naime, netko je u ZET-ovom tramvaju u Zagrebu ostavio vrećicu s eurima uz poruku. Prema onome što piše, čini se da je riječ o strancima koji očito nisu znali kako platiti kartu. No, ono što su učinili oduševilo je društvene mreže. Poruka nepoznate osobe glasi: "Ticket for 3. We don't know how to pay".
"Sa poštenjem se rađa. Netko nije znao kako se kupuje karta, ali je ostavio novce. Što ti je poštenje", stoji u objavi snimke.
