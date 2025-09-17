Naši Portali
OVO JE RIJETKOST

VIDEO Vrećica s porukom u ZET-ovom tramvaju oduševila ljude: 'Što ti je poštenje'

ZET
neven.brnjas.1/TikTok
VL
Autor
Vecernji.hr
17.09.2025.
u 11:25

Prema onome što piše naa poruci, čini se da je riječ o strancima

Zanimljivu snimku na TikToku podijelio je jedan korisnik. Naime, netko je u ZET-ovom tramvaju u Zagrebu ostavio vrećicu s eurima uz poruku. Prema onome što piše, čini se da je riječ o strancima koji očito nisu znali kako platiti kartu. No, ono što su učinili oduševilo je društvene mreže. Poruka nepoznate osobe glasi: "Ticket for 3. We don't know how to pay".  

"Sa poštenjem se rađa. Netko nije znao kako se kupuje karta, ali je ostavio novce. Što ti je poštenje", stoji u objavi snimke.

@neven.brnjas.1

SA POSTENJEM SE RAĐA NETKO NIJE ZNAO KAKO SE KUPUJE KARTA ALI JE OSTAVIO NOVCE STA TI JE POSTENJE

♬ original sound - NEVEN BRNJAS
Ključne riječi
tramvajska karta euri tramvaj ZET

