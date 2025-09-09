Zagrebački megaprojekt na korak je bliže realizaciji: Poznato je tko će obaviti posao od 48 milijuna eura

Veliki projekt izgradnje tramvajske pruge po Heinzelovoj ulici i Radničkoj cesti na korak je od realizacije. Nakon drugog pokušaja, odabran je najbolji ponuditelj na natječaju za izvođača radova u projektu vrijednom 48 milijuna eura. Posao će obaviti, ne bude li problema u žalbenom postupku, tvrtka GIP Pionir, a za to će biti plaćena gotovo točno 48 milijuna eura bez PDV-a - točnije 47.990.000 eura.

Na natječaj su stigle ukupno četiri ponude, tri od pojedinačnih tvrtki te jedna od zajednice ponuditelja. Tvrtka Hairli gradnja ponudila je 45.214.759 eura bez PDV-a, COMSA S.A iz Barcelona htjela je posao obaviti za 60.598.218 eura, što je mnogo više od predviđenog budžeta, a GIP Pionir ponudio je točno 47.989.263,88 eura. Zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom TEXO MOLIOR ponudio je 51.970.428 eura. Premda je tvrtka Harli gradnja imala najjeftiniju ponudu, ona je odbijena jer je ocijenjena nepravilnom.

– Ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije niti uplatio novčani polog u traženom iznosu, što je suprotno točki 4.2.1., Jamstvo za ozbiljnost ponude dijela Dio II - Upute za ponuditelje dokumentacije o nabavi – stoji u odluci o odabiru.

Podsjećamo, projektom je predviđena izgradnja dvokolosječne tramvajske pruge s kontaktnom mrežom u središnjem pojasu prometnica Heinzelove ulice i Radničke ceste u dužini od oko 3700 m, s 19 novih tramvajskih stajališta te ispravljačkom stanicom. U sklopu izgradnje tramvajske pruge, u središnjem koridoru Heinzelove ulice, predviđeno je rušenje postojećeg kolektora kanalizacije izgrađenog između 1920.-1950. godine i izgradnja novog kolektora u zapadnom kolniku Heinzelove ulice na dijelu od Martićeve ulice do Radničke ceste dužine 2000 metara.