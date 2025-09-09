Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ODABRAN IZVOĐAČ

Zagrebački megaprojekt na korak je bliže realizaciji: Poznato je tko će obaviti posao od 48 milijuna eura

Grad Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.09.2025.
u 16:22

Na natječaj su stigle ukupno četiri ponude, tri od pojedinačnih tvrtki te jedna od zajednice ponuditelja. Premda je tvrtka Harli gradnja imala najjeftiniju ponudu, ona je odbijena jer je ocijenjena nepravilnom

Veliki projekt izgradnje tramvajske pruge po Heinzelovoj ulici i Radničkoj cesti na korak je od realizacije. Nakon drugog pokušaja, odabran je najbolji ponuditelj na natječaju za izvođača radova u projektu vrijednom 48 milijuna eura. Posao će obaviti, ne bude li problema u žalbenom postupku, tvrtka GIP Pionir, a za to će biti plaćena gotovo točno 48 milijuna eura bez PDV-a - točnije 47.990.000 eura. 

Na natječaj su stigle ukupno četiri ponude, tri od pojedinačnih tvrtki te jedna od zajednice ponuditelja. Tvrtka Hairli gradnja ponudila je 45.214.759 eura bez PDV-a, COMSA S.A iz Barcelona htjela je posao obaviti za 60.598.218 eura, što je mnogo više od predviđenog budžeta, a GIP Pionir ponudio je točno 47.989.263,88 eura. Zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom TEXO MOLIOR ponudio je 51.970.428 eura. Premda je tvrtka Harli gradnja imala najjeftiniju ponudu, ona je odbijena jer je ocijenjena nepravilnom. 

– Ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije niti uplatio novčani polog u traženom iznosu, što je suprotno točki 4.2.1., Jamstvo za ozbiljnost ponude dijela Dio II - Upute za ponuditelje dokumentacije o nabavi – stoji u odluci o odabiru. 

Podsjećamo, projektom je predviđena izgradnja dvokolosječne tramvajske pruge s kontaktnom mrežom u središnjem pojasu prometnica Heinzelove ulice i Radničke ceste u dužini od oko 3700 m, s 19 novih tramvajskih stajališta te ispravljačkom stanicom. U sklopu izgradnje tramvajske pruge, u središnjem koridoru Heinzelove ulice, predviđeno je rušenje postojećeg kolektora kanalizacije izgrađenog između 1920.-1950. godine i izgradnja novog kolektora u zapadnom kolniku Heinzelove ulice na dijelu od Martićeve ulice do Radničke ceste dužine 2000 metara.

Ključne riječi
Heinzelova tramvaj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još