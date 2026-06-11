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VEČERNJAKOVA TRIBINA

VIDEO Grad Zagreb: 'Nije problem što je ukinuta traka, zbog ovoga imamo suženje u Prilazu Gjure Deželića'

Zagreb: Nova regulacija prometa u Prilazu Gjure Deželića
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
11.06.2026.
u 15:30

Rekao je da je cijeli Prilaz spojen na Centar za upravljanje prometom i možemo dosta dobro vidjeti broj vozila koja tamo prolaze.

Zašto je gradska vlast smanjila prometni kapacitet Zelenog vala u Gjure Deželića, jedne od najvažnijih prometnica Donjeg Grada, a istovremeno nije osigurala sigurnije uvjete za pješake, majke s djecom i kolicima, bicikliste, rasvjetu i hortikulturu, upitan je u ponedjeljak na Večernjakovoj tribini u Maloj sceni Andro Pavuna, pročelnik za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. 

– Nije točno da je smanjen kapacitet. Kapacitet prometnice određuju više raskrižja nego broj traka. To se najbolje vidi na Prilazu Gjure Deželića gdje danas imamo brojanje prometa, cijeli Prilaz nam je spojen na Centar za upravljanje prometom i možemo dosta dobro vidjeti broj vozila koja tamo prolaze. Ono što se s tim prilazom dogodilo je da imamo suženje, ne zato što je ukinuta traka, a je, nego zbog toga što ljudi nepropisno parkiraju. Tko prolazi korz Gjure Deželića ujutro zna da ona nema dvije prometne trake nego jednu, kao što ni prije kada su bile tri nikada nisu bile tri dostupne za vožnju nego su bile dvije – rekao je Pavuna. 
Ključne riječi
Prilaz Gjure Deželića Zagreb Večernjakova tribina Andro Pavuna

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