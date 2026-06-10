VIDEO Pavuna otkrio hoće li vratiti ukinuti prometni trak u Prilazu Gjure Deželića

Jedna od tema o kojoj se razgovaralo na Večernjakovoj tribini održanoj u ponedjeljak ticala se nepropisnog parkiranja i problema s prometom u Prilazu Gjure Deželića. Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna ilustrirao je situaciju u ovoj ulici u centru Zagreba, objasnivši zašto smatra da bi kazne za nepropisno parkiranje trebalo podići.
— Prilaz Gjure Deželića na svom kraju dolazi na Frankopansku, odnosno na Savsku i na Trg Republike Hrvatske. Kad biste došli s tri trake, jedino što bi se dogodilo jest da bi u jutarnjoj gužvi auti stajali u tri trake umjesto u dvije. Ondje bi pomoglo kada bi ljudi prestali parkirati nasred kolnika — rekao je, dodajući kako vozači uglavnom nepropisno parkiraju ispred vrtića, ali da istu stvar čine i vozači dostavnih vozila duž cijele ulice.
— Tako zapravo smanjuju kapacitet prometnice na samo jednu prometnu traku, što se onda ujutro osjeti. Stajanje jednog vozila na otprilike pet minuta, na takvoj ulici, može izazvati poremećaj kojem treba i 45 minuta da se pročisti. To je nešto što bismo svakako trebali snažnije adresirati — poručio je pročelnik Pavuna.
Istaknuo je i da su kazne niske — parkiranje nasred Zelenog vala, primjerice, kažnjava se s 30 eura, a iznos pada na samo 15 eura ako se plati u prva tri dana. — Jednostavno, ljudi u Zagrebu su u zadnjih 10 godina počeli raditi nešto što je prije bilo nezamislivo. Mi smo se do prije par godina čudili nekim drugim gradovima u kojima je normalno stati nasred ceste, a u posljednjih 10 godina u Zagrebu je to postalo najnormalnije. Ostaviš auto nasred ceste, odeš u dućan na par minuta, u pekaru, i vratiš se u auto. Ne zanima te što te je netko morao zaobilaziti. To je danas u Zagrebu normalno. Nadam se da će se kazne podići i da će sankcioniranje ljude, kojima očito nije stalo do svojih sugrađana kojima otežavaju prometovanje, natjerati na promjenu — naglasio je.
Osvrnuo se i na činjenicu da je jedna prometna traka u Deželićevoj ukinuta kako bi se ondje uspostavila biciklistička staza. — Kao što znate, ta biciklista staza je doista korištena. Istina je da ta biciklistička staza napravljena na nogostupu i, iskreno, ako mene pitate, ja nisam sretan s tim da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se prostor za bicikliste stvara tako da se prostor uzima pješacima, da se stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Tako da, ako mene pitate, to rješenje nije konačno, ali svakako je bolje nego što je bilo. Ta ulica ima jako velik broj biciklista koji prometuju njom u oba smjera i to rješava problem za jako velik broj ljudi koji dolaze i tranzitiraju kroz centar grada s biciklom — zaključio je pročelnik Ureda za promet. Budući da je rekao da to rješenje nije konačno, moderatorica Mateja Šobak je Pavunu pitala hoće li se promijeniti broj traka u Deželićevoj, odnosno hoće li se možda vratiti prometna traka koja je ranije ukinuta. — Definitivno ne. Vraćanje trake ne bi nimalo povećalo protočnosti tog sustava zato što bi auti ionako došli do Savske, Trga Republike Hrvatske i tamo bi stali. Svejedno je jel bi stali tamo ili 200 metara dalje. Prometni modeli su rekli da nema potrebe za tom trećom trakom — rekao je.Dupkom puna dvorana na Večernjakvoj tribini, ovo su odgovori na pitanja koja su vas najviše zanimala
Ti to ozbiljno da se tuda voze biciklisti? Prolazim tuda relativno često, tek rijetki prolaze na biciklima. Neshvatljivo je da su se prije stotinjak godina unaprijed planirale prometnice s tri trake, dok ovi danas ubijaju sve tada napravljeno i pretvaraju ga u prčiju i selendru. Druže diplomirani znalcu, ne rješavate javni prijevoz, a ukidate prostor za automobile. Mislite li da je uskotračni tramvaj, koji vozi prosječnom brzinom 11km/h, a skupa s neredovitim autobusima, te prvenstveno povezanošću grada istok-zapad suvremeno rješenje? I objasnite mi zašto nas maltretirate s f....g biciklima, besmislenim ukidanjima prometa po ulicama i stavljanjem žardinjera s biljkama o kojima nitko ne brine? Vi ste svi stvarno potkapacitirana ekipa.