VIDEO Pavuna otkrio hoće li vratiti ukinuti prometni trak u Prilazu Gjure Deželića

Jedna od tema o kojoj se razgovaralo na Večernjakovoj tribini održanoj u ponedjeljak ticala se nepropisnog parkiranja i problema s prometom u Prilazu Gjure Deželića. Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna ilustrirao je situaciju u ovoj ulici u centru Zagreba, objasnivši zašto smatra da bi kazne za nepropisno parkiranje trebalo podići.

— Prilaz Gjure Deželića na svom kraju dolazi na Frankopansku, odnosno na Savsku i na Trg Republike Hrvatske. Kad biste došli s tri trake, jedino što bi se dogodilo jest da bi u jutarnjoj gužvi auti stajali u tri trake umjesto u dvije. Ondje bi pomoglo kada bi ljudi prestali parkirati nasred kolnika — rekao je, dodajući kako vozači uglavnom nepropisno parkiraju ispred vrtića, ali da istu stvar čine i vozači dostavnih vozila duž cijele ulice.

— Tako zapravo smanjuju kapacitet prometnice na samo jednu prometnu traku, što se onda ujutro osjeti. Stajanje jednog vozila na otprilike pet minuta, na takvoj ulici, može izazvati poremećaj kojem treba i 45 minuta da se pročisti. To je nešto što bismo svakako trebali snažnije adresirati — poručio je pročelnik Pavuna.

Istaknuo je i da su kazne niske — parkiranje nasred Zelenog vala, primjerice, kažnjava se s 30 eura, a iznos pada na samo 15 eura ako se plati u prva tri dana. — Jednostavno, ljudi u Zagrebu su u zadnjih 10 godina počeli raditi nešto što je prije bilo nezamislivo. Mi smo se do prije par godina čudili nekim drugim gradovima u kojima je normalno stati nasred ceste, a u posljednjih 10 godina u Zagrebu je to postalo najnormalnije. Ostaviš auto nasred ceste, odeš u dućan na par minuta, u pekaru, i vratiš se u auto. Ne zanima te što te je netko morao zaobilaziti. To je danas u Zagrebu normalno. Nadam se da će se kazne podići i da će sankcioniranje ljude, kojima očito nije stalo do svojih sugrađana kojima otežavaju prometovanje, natjerati na promjenu — naglasio je.

Osvrnuo se i na činjenicu da je jedna prometna traka u Deželićevoj ukinuta kako bi se ondje uspostavila biciklistička staza. — Kao što znate, ta biciklista staza je doista korištena. Istina je da ta biciklistička staza napravljena na nogostupu i, iskreno, ako mene pitate, ja nisam sretan s tim da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se prostor za bicikliste stvara tako da se prostor uzima pješacima, da se stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Tako da, ako mene pitate, to rješenje nije konačno, ali svakako je bolje nego što je bilo. Ta ulica ima jako velik broj biciklista koji prometuju njom u oba smjera i to rješava problem za jako velik broj ljudi koji dolaze i tranzitiraju kroz centar grada s biciklom — zaključio je pročelnik Ureda za promet. Budući da je rekao da to rješenje nije konačno, moderatorica Mateja Šobak je Pavunu pitala hoće li se promijeniti broj traka u Deželićevoj, odnosno hoće li se možda vratiti prometna traka koja je ranije ukinuta. — Definitivno ne. Vraćanje trake ne bi nimalo povećalo protočnosti tog sustava zato što bi auti ionako došli do Savske, Trga Republike Hrvatske i tamo bi stali. Svejedno je jel bi stali tamo ili 200 metara dalje. Prometni modeli su rekli da nema potrebe za tom trećom trakom — rekao je.