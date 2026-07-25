FOTO/VIDEO Šaka u oko ili bolji odvoz otpada? Na Jelačićevu trgu ugrađuju podzemne spremnike

Mijenja se vizura glavnog zagrebačkog trga. Nasred pješačke staze koja vodi s Trga bana Jelačića u Ilicu upravo niču podzemni spremnici. U ljetno subotnje predvečerje zaustavljen je tramvajski promet, a na tračnice su stigli kamioni, bager i kran koji ugrađuju pet podzemnih spremnika. Šaka u oko ili poboljšanje infrastrukture za odvoz otpada, ovisi koga pitate, ali činjenica je da će pet spremnika promijeniti pogled s Ilice prema trgu i obrnuto. Spomenimo kako je tramvajski promet obustavljen preko Jelačićeva trga do 20 sati.

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