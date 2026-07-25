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Mijenja se vizura

FOTO/VIDEO Šaka u oko ili bolji odvoz otpada? Na Jelačićevu trgu ugrađuju podzemne spremnike

Radovi na Trgu bana Jelačića
Foto: Dario Topić
1/3
Autor
Dario Topić
25.07.2026.
u 19:32
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Mijenja se vizura glavnog zagrebačkog trga. Nasred pješačke staze koja vodi s Trga bana Jelačića u Ilicu upravo niču podzemni spremnici. U ljetno subotnje predvečerje zaustavljen je tramvajski promet, a na tračnice su stigli kamioni, bager i kran koji ugrađuju pet podzemnih spremnika. Šaka u oko ili poboljšanje infrastrukture za odvoz otpada, ovisi koga pitate, ali činjenica je da će pet spremnika promijeniti pogled s Ilice prema trgu i obrnuto. Spomenimo kako je tramvajski promet obustavljen preko Jelačićeva trga do 20 sati.


Radovi na Trgu bana Jelačića

Ključne riječi
Trg bana Jelačića otpad Zagreb

Komentara 6

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VA
VanjaPlank
20:52 25.07.2026.

Sve gorje od gorjeg

Avatar Burviles
Burviles
20:35 25.07.2026.

ovi nemžemovci su sve jadniji i jadniji!!

Avatar OtuzanKIaun
OtuzanKIaun
19:53 25.07.2026.

Polupodzemni jugoslaveni ugrađuju podzemne spremnike, jer drugovi se najbolje razumiju u podzemlje. Neka, trebat će im zemunice.

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