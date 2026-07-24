Zagrepčani otkrili kako je živjeti u zgradama starim 100 godina: 'Sve što želiš raditi je skupo, ali...'

Kako je živjeti u starim zgradama, zapitao se jedan korisnik Reddita, a odgovor je potražio od Zagrepčana. "Kada kažem stare zgrade mislim na zgrade izgrađene 1910-ih ili 10 do 15 godina prije toga ili kasnije. Odnosno, stanovima s visokim stropovima i lijepim velikim prozorima. Jeste li renovirali stanove? Kakva je zvučna i toplinska izolacija? Kakva je međukatna izolacija? Podijelite bilo kakve detalje i iskustva koja mislite da su korisna", upitao je u objavi.

Mnogi su Zagrepčani u komentarima podijelili svoje iskustvo. Jedan je korisnik ispričao kako ima poznanika koji je godinama živio u staroj zgradi. Iako izvana takve zgrade izgledaju lijepo, kazao je, njihovo održavanje zahtjevo je i skupo. "Kum je u takvoj zgradi, izvana izgleda lijepo, ali ju je godinama prodavao. Imao je tulum kad je napokon uspio. Sve što želiš raditi je skupo, ne možeš mijenjati prozore jer su zaštićeni, ne možeš unutra ništa previše raditi jer je potrebno ojačavanje svega, zidovi debeli, ali nema sloja između zida i boje (žbuka možda). Tako da ne možeš ni bušiti normalno, moraš paziti. Zvučna izolacija ne postoji", ispričao je i dodao kako je "stan je odličan za milijunaša koji može potrošiti doslovce milijune na obnovu i uređenje".

Svoje iskustvo podijelio je i drugi korisnik koji je živio u stanu u zgradi iz 1898. godine. "Ja sam imao stan iz 1898. kojeg sam pokušao i adaptirati. Iskustvo je točno ovako. Financijski rupa bez dna, guta novce, a rezultati u najboljem slučaju osrednji. Tako da bi ja preporučio svima da izbjegnu, osim ako imaju viška (jako puno) vremena i novca. Ali evo vidim da neki tvrde da im je super pa onda dosta ovisi i do osobe", napisao je korisnik. Ipak, među komentarima našla su se i pozitivna iskustva. Jedan korisnik istaknuo je kako je vrlo zadovoljan životom u staroj zgradi.

"Predivno je i prostrano. Iz tog stana ću jedino u kuću, nikakav drugi stan. Zgrada nije ni trepnula na potrese, uklonili dimnjake koje nismo koristili. Zidovi su cigla, 80 cm, a između katova armirani beton. Ima nas četiri u ulazu, ukupno osam u zgradi. Najvažnije - zvučna izolacija, susjedi nemaju pojma za mene, ni ja za njih. Bonus: imam podrum i tavan", ispričao je Zagrepčanin. Drugi je Zagrepčanin također izrazio zadovoljstvo i pohvalio kvalitetu starih zgrada. "Zgrada iz 1930-ih. Iskreno – fenomenalo. Debeli zidovi kakav danas niti jedan građevinar neće raditi. Zimi toplo uz manje troškove energije, ljeti svježe bez klime", istakuo je korisnik.

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