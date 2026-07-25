Dosta im je vandala i maloljetničkog nasilja na igralištima: Stanari žele kamere na ovih 12 lokacija u Dubravi

Dosta im je pojedinaca koji uništavaju sprave za igranje, rade buku i ostavljaju gomile smeća, kao i maloljetničkog nasilja, pa žele postavljanje kamera. Vijeće gradske četvrti Donja Dubrava nedavno je donijela zaključak kojim traže videonadzor na 12 igrališta a povod im je, kako kažu, sigurnost djece i roditelja.

– Vijeće smatra da je, zbog sigurnosti djece, pojave maloljetničkog nasilja, oštećivanja dječjih sprava i parkovne opreme, narušavanja javnog reda i mira te nepropisnog odlaganja otpada, postavljanje nadzornih kamera opravdano i neophodno – stoji u zaključku vijeća. Zahtjevi za postavljanje kamera stigli su od četiri mjesna odbora pa bi upravo ondje trebale i osvanuti. Riječ je o sljedećim lokacijama:

Perivoj Ivane Brlić Mažuranić u Kapucinskoj ulici,

Ugao Kapucinske i Vardarske ulice,

Dječje igralište u sklopu sportsko-rekreacijskih terena Vukovarska – Legradska,

Dječje igralište u sklopu polivalentnog igrališta u I. Štefanovečkom zavoju,

Dječje igralište u Parku Sitnice (tri kamere – zapad/istok/jug),

Aleja lipa kod spoja s Ulicom jasmina (dvije kamere – sjever/jug),

Dječje igralište i krug objekta Mjesnog odbora Čulinec, Ulica badema 2a,

Ulica borova i pješački prolaz prema pruzi,

Igralište za stolni tenis između Ulice dunja i istočne strane nogometnog igrališta,

Dječje igralište pored Parka Tomislava Ivčića, Resnički put,

Dječje igralište u sklopu ŠRC Trnava, Valunske ploče 24a,

Dječji park kod objekta Mjesnog odbora „30. svibnja 1990.“, Vinodolska 23

Zahtjev je poslan prema Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje, a na njemu je da pokrene postupak postavljanja kamera.