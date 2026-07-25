Dosta im je vandala i maloljetničkog nasilja na igralištima: Stanari žele kamere na ovih 12 lokacija u Dubravi

Dosta im je pojedinaca koji uništavaju sprave za igranje, rade buku i ostavljaju gomile smeća, kao i maloljetničkog nasilja, pa žele postavljanje kamera. Vijeće gradske četvrti Donja Dubrava nedavno je donijela zaključak kojim traže videonadzor na 12 igrališta a povod im je, kako kažu, sigurnost djece i roditelja.
– Vijeće smatra da je, zbog sigurnosti djece, pojave maloljetničkog nasilja, oštećivanja dječjih sprava i parkovne opreme, narušavanja javnog reda i mira te nepropisnog odlaganja otpada, postavljanje nadzornih kamera opravdano i neophodno – stoji u zaključku vijeća. Zahtjevi za postavljanje kamera stigli su od četiri mjesna odbora pa bi upravo ondje trebale i osvanuti. Riječ je o sljedećim lokacijama:
- Perivoj Ivane Brlić Mažuranić u Kapucinskoj ulici,
- Ugao Kapucinske i Vardarske ulice,
- Dječje igralište u sklopu sportsko-rekreacijskih terena Vukovarska – Legradska,
- Dječje igralište u sklopu polivalentnog igrališta u I. Štefanovečkom zavoju,
- Dječje igralište u Parku Sitnice (tri kamere – zapad/istok/jug),
- Aleja lipa kod spoja s Ulicom jasmina (dvije kamere – sjever/jug),
- Dječje igralište i krug objekta Mjesnog odbora Čulinec, Ulica badema 2a,
- Ulica borova i pješački prolaz prema pruzi,
- Igralište za stolni tenis između Ulice dunja i istočne strane nogometnog igrališta,
- Dječje igralište pored Parka Tomislava Ivčića, Resnički put,
- Dječje igralište u sklopu ŠRC Trnava, Valunske ploče 24a,
- Dječji park kod objekta Mjesnog odbora „30. svibnja 1990.“, Vinodolska 23
Zahtjev je poslan prema Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje, a na njemu je da pokrene postupak postavljanja kamera.Biološki odsjek PMF-a od jeseni konačno u svojoj zgradi! Obnova je stajala 25 milijuna eura, evo kako sad izgleda