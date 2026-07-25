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PREVRŠILO JE SVAKU MJERU

Dosta im je vandala i maloljetničkog nasilja na igralištima: Stanari žele kamere na ovih 12 lokacija u Dubravi

Prazno dječje igralište
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
25.07.2026.
u 07:00
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Povod im je, kako kažu u Vijeću gradske četvrti Donja Dubrava, sigurnost djece i roditelja, a zahtjev je upućen prema Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost za daljnje postupanje

Dosta im je pojedinaca koji uništavaju sprave za igranje, rade buku i ostavljaju gomile smeća, kao i maloljetničkog nasilja, pa žele postavljanje kamera. Vijeće gradske četvrti Donja Dubrava nedavno je donijela zaključak kojim traže videonadzor na 12 igrališta a povod im je, kako kažu, sigurnost djece i roditelja. 

– Vijeće smatra da je, zbog sigurnosti djece, pojave maloljetničkog nasilja, oštećivanja dječjih sprava i parkovne opreme, narušavanja javnog reda i mira te nepropisnog odlaganja otpada, postavljanje nadzornih kamera opravdano i neophodno – stoji u zaključku vijeća. Zahtjevi za postavljanje kamera stigli su od četiri mjesna odbora pa bi upravo ondje trebale i osvanuti. Riječ je o sljedećim lokacijama: 

  • Perivoj Ivane Brlić Mažuranić u Kapucinskoj ulici,
  • Ugao Kapucinske i Vardarske ulice,
  • Dječje igralište u sklopu sportsko-rekreacijskih terena Vukovarska – Legradska,
  • Dječje igralište u sklopu polivalentnog igrališta u I. Štefanovečkom zavoju,
  • Dječje igralište u Parku Sitnice (tri kamere – zapad/istok/jug),
  • Aleja lipa kod spoja s Ulicom jasmina (dvije kamere – sjever/jug),
  • Dječje igralište i krug objekta Mjesnog odbora Čulinec, Ulica badema 2a,
  • Ulica borova i pješački prolaz prema pruzi,
  • Igralište za stolni tenis između Ulice dunja i istočne strane nogometnog igrališta,
  • Dječje igralište pored Parka Tomislava Ivčića, Resnički put,
  • Dječje igralište u sklopu ŠRC Trnava, Valunske ploče 24a,
  • Dječji park kod objekta Mjesnog odbora „30. svibnja 1990.“, Vinodolska 23

Zahtjev je poslan prema Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost na daljnje postupanje, a na njemu je da pokrene postupak postavljanja kamera. 

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Prazno dječje igralište
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Ključne riječi
kamere Zagreb dječja igrališta

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