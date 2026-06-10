VIDEO Za stol na Staru godinu traže i 500 eura, a centar Zagreba postaje neprohodan: Grad mijenja komunalni red

Buka iz ugostiteljskih objekata, glasna glazba u kasnim noćnim satima, pijane svađe i vika na ulicama već godinama narušavaju kvalitetu života stanovnika Tkalčićeve ulice i okolnog centra grada. Upravo je to bila jedna od tema Večernjakove tribine za Donji i Gornji grad – Medveščak, na kojoj su građani pitali što Grad Zagreb planira poduzeti kako bi se stalo na kraj takvim pojavama. Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak Miren Milović istaknuo je kako Grad trenutačno nema dovoljno ovlasti za učinkovitije postupanje, ali smatra da bi ih mogao dobiti izmjenama Odluke o komunalnom redu.

– Imamo jako puno prijava građana, no tu se uglavnom ne radi o turistima. Broj turista koji se kreće centrom grada nije toliko velik da bi predstavljao problem stanovnicima. Problem je nekoliko lokala koji nakon ponoći na svoje terase ili ispred lokala iznesu akustične uređaje za koje nemaju ni minimalne tehničke uvjete ni potrebne dozvole te onda puštaju glasnu glazbu – rekao je Milović. Objasnio je kako komunalni redari prema postojećim propisima nemaju ovlast narediti mjerenje buke, osim u slučajevima kada je riječ o prijavljenim manifestacijama.

– Kafići bi trebali prijaviti takve događaje, ali to često ne rade. Nakon ponoći pojačaju glazbu, a jedina nadležna institucija tada je sanitarna inspekcija koja izlazi na teren po prijavi građana. Događa se da inspekcija dođe tek nekoliko dana poslije i tada mjeri buku u jutarnjim satima, kada problema više nema – upozorio je. Dodao je kako građani najčešće zovu policiju, no kazne koje se pritom izriču često su višestruko manje od troškova koje bi ugostitelji imali kada bi osigurali adekvatnu zaštitu od buke.

Na tribini je govorio i pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, koji smatra da Grad mora odlučnije reagirati prema ugostiteljima koji krše propise. – Ne mogu prihvatiti da je Grad talac nekoliko ugostiteljskih objekata ili tvrtki. Mi smo grad svih građana i ako smo propisali neka pravila, onda ona moraju vrijediti za sve. Ne možemo biti taoci jednog kafića – poručio je. Naglasio je da oni ugostitelji koji šire terase ili organiziraju sadržaje protivno pravilima stvaraju nelojalnu konkurenciju onima koji poštuju propise.

– Ta tri ili četiri lokala koja krše pravila nelojalna su konkurencija ostalim ugostiteljima. Nemamo ništa protiv ugostitelja, dapače, oni obogaćuju grad, ali reda mora biti. Svima nam je jasno koje su problematične lokacije, poput Tkalčićeve ili Bogovićeve ulice. Tu se mogu provoditi ciljane akcije petkom i subotom navečer – rekao je Pavuna. Kao primjer naveo je situacije tijekom adventskog razdoblja kada pojedini ugostitelji proširuju terase do te mjere da se pješaci jedva mogu kretati. – Ugostitelj za Badnjak ili Staru godinu iznajme stol za petsto eura, a kazna koju riskira manja je od zarade koju ostvari. To mu se jednostavno isplati. Grad mora pronaći model da se takvo ponašanje sankcionira. Ako treba, kroz oduzimanje terasa ili suspenziju minimalnih tehničkih uvjeta – istaknuo je.

Otkrio je i da Grad već radi na izmjenama Odluke o komunalnom redu, koja bi trebala donijeti stroža pravila i učinkovitije sankcije za prekršitelje. – Pozivam građane da se uključe kada odluka dođe u javno savjetovanje. Ljudi traže red i važno je da svojim prijedlozima pomognu da se donesu kvalitetna rješenja – zaključio je Pavuna.